عربي-دولي

كاتس: الجيش الإسرائيليّ يُواجه تحديات جسيمة

Lebanon 24
27-11-2025 | 16:54
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ "الجيش الإسرائيليّ يُواجه تحديات عملياتية جسيمة بالإضافة إلى تحديات أخلاقية وجماهيرية".
وأضاف كاتس في حفل منح رتبة لواء للمدعي العام العسكري الجديد إيتاي أوفير، أنّ "أزمة ثقة عميقة بدأت في 7 تشرين الاول 2023، وتفاقمت بعد تسريب الشريط من الميدان، وهي واحدة من أخطر عمليات التشهير الدموية ضدّ جنود الجيش الإسرائيليّ".
وتحدث عن تسريب فيديو اعتداء جنسي على أسير فلسطيني أطاح بكبيرة قانونيي الجيش الإسرائيليّ، التي نقل أنها إنفاذا للقانون، تحملت مسؤولية تسريب المقطع. (روسيا اليوم)
