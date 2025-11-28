Advertisement

عربي-دولي

المجر تبحث التسوية الأوكرانية رغم الحرب وتعزز علاقاتها مع روسيا

Lebanon 24
28-11-2025 | 02:03
A-
A+

Doc-P-1447922-638999176479506189.jpg
Doc-P-1447922-638999176479506189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أنه يبحث اليوم الجمعة في موسكو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الوضع في أوكرانيا وإمدادات النفط والغاز.
Advertisement

وقال أوربان، وفقاً لما نقلته صحيفة "ماجيار نمزيت" المجرية: "سنجري اليوم محادثات مع الرئيس الروسي. سأتوجه إلى هناك لتأمين المجر بإمدادات طاقة مضمونة لفصل الشتاء والعام المقبل بأسعار مناسبة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "من غير الممكن التهرب" من بحث التسوية الأوكرانية.

وحافظ أوربان على علاقات وثيقة مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا المجاورة. ولا تزال المجر تعتمد إلى حد كبير على الطاقة الروسية حتى مع جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد عليها. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية وتطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
28/11/2025 12:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا علم لنا بأي مقترحات من المجر لتسوية الصراع مع أوكرانيا
lebanon 24
28/11/2025 12:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يبلغ بوتين هاتفيا أن تركيا تعمل على تعزيز المبادرات الدبلوماسية لضمان انتهاء الحرب الأوكرانية
lebanon 24
28/11/2025 12:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أوروبا تنقسم.. المجر وسلوفاكيا تتحدّيان بروكسل بشأن الحرب الأوكرانية
lebanon 24
28/11/2025 12:11:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الاتحاد الأوروبي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

الأوكرانية

وزراء إلى

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:51 | 2025-11-28
04:47 | 2025-11-28
04:18 | 2025-11-28
04:12 | 2025-11-28
04:00 | 2025-11-28
04:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24