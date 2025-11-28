المجر تبحث التسوية الأوكرانية رغم الحرب وتعزز علاقاتها مع روسيا

Advertisement

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أنه يبحث اليوم الجمعة في ، مع ، الوضع في وإمدادات والغاز.وقال أوربان، وفقاً لما نقلته صحيفة "ماجيار نمزيت" المجرية: "سنجري اليوم محادثات مع . سأتوجه إلى هناك لتأمين المجر بإمدادات طاقة مضمونة لفصل الشتاء والعام المقبل بأسعار مناسبة".وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "من غير الممكن التهرب" من بحث التسوية .وحافظ أوربان على علاقات وثيقة مع موسكو على الرغم من الحرب في أوكرانيا المجاورة. ولا تزال المجر تعتمد إلى حد كبير على الطاقة الروسية حتى مع جهود لخفض الاعتماد عليها. (الحدث)