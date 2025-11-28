Advertisement

عربي-دولي

تعودان إلى الحرب العالمية الثانية.. بلبلة في دولة أوروبية بسبب قنبلتين!

Lebanon 24
28-11-2025 | 05:45
عملت السلطات الألمانية مؤخراً على تفكيك قنبلتين تعودان للحرب العالمية الثانية وتم إيجادهما في مدينة كولونيا.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه تم إجلاء نحو 6 آلاف شخص مؤقتاً من منازلهم، مساء الخميس، لإبطال مفعول القنبلتين غير المنفجرتين.
 
وإثر معالجة الوضع، أعيد فتح طرقات تم إغلاقها فيما سُمح للسكان بالعودة إلى المنازل، كما استؤنفت خدمات القطارات والترام دون قيود، وتمت إزالة القنبلتين من الموقع.
