24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن معبر الكرامة مع الأردن.. هذا ما قرّره نتنياهو
Lebanon 24
28-11-2025
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
صادق
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
على إعادة فتح معبر الكرامة مع
الأردن
، لدخول البضائع خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
.
Advertisement
وتأتي خطوة
نتنياهو
، بعد شهرين من إغلاقه بعد يوم من إطلاق سائق شاحنة
أردني
النار هناك؛ ما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين في الـ19 من شهر أيلول الماضي.
وأشارت الإذاعة إلى أنه وفق قرار نتنياهو، سيُعاد فتح معبر الكرامة بين الأردن وإسرائيل أمام حركة السلع، ويتوقع أن يستأنف تشغيل محطة الشحن، التي وقع فيها الهجوم، وشهدت أيضًا عمليتين أسفرتا عن مقتل 5 إسرائيليين إجمالاً.
والمعبر الحدودي هو الطريق الرئيس لنقل البضائع التجارية بين الأردن والضفة الغربية.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هذا ما قررته الجنائية الدولية بشأن طلب إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
Lebanon 24
هذا ما قررته الجنائية الدولية بشأن طلب إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
28/11/2025 19:11:38
28/11/2025 19:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن زحمة السير في بيروت.. هذا ما تقرّر
Lebanon 24
بشأن زحمة السير في بيروت.. هذا ما تقرّر
28/11/2025 19:11:38
28/11/2025 19:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات إلى غزة
28/11/2025 19:11:38
28/11/2025 19:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تقرر تأجيل فتح معبر رفح لهذا السبب
Lebanon 24
إسرائيل تقرر تأجيل فتح معبر رفح لهذا السبب
28/11/2025 19:11:38
28/11/2025 19:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
إذاعة الجيش الإسرائيلي
الضفة الغربية
الإسرائيلي
إسرائيل
نتنياهو
بنيامين
تابع
قد يعجبك أيضاً
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
Lebanon 24
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
12:00 | 2025-11-28
28/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
Lebanon 24
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
11:50 | 2025-11-28
28/11/2025 11:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
Lebanon 24
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
11:10 | 2025-11-28
28/11/2025 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
Lebanon 24
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
10:57 | 2025-11-28
28/11/2025 10:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
Lebanon 24
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
10:00 | 2025-11-28
28/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
27/11/2025 03:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-11-28
سباق جديد بين الجيوش قد يغير شكل الحروب في أعماق البحار!
11:50 | 2025-11-28
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
11:10 | 2025-11-28
بوتين ينفي شائعات تهميش لافروف ويصفها بالهراء
10:57 | 2025-11-28
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
10:00 | 2025-11-28
وسط تصعيد أميركي... اتهامات متصاعدة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيماوية
09:31 | 2025-11-28
بوتين ينفي شائعات تزعم وقوع خلاف بينه وبين لافروف
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 19:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 19:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 19:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24