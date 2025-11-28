بشأن معبر الكرامة مع الأردن.. هذا ما قرّره نتنياهو

صادق على إعادة فتح معبر الكرامة مع ، لدخول البضائع خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت .

Advertisement



وتأتي خطوة ، بعد شهرين من إغلاقه بعد يوم من إطلاق سائق شاحنة النار هناك؛ ما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين في الـ19 من شهر أيلول الماضي.





وأشارت الإذاعة إلى أنه وفق قرار نتنياهو، سيُعاد فتح معبر الكرامة بين الأردن وإسرائيل أمام حركة السلع، ويتوقع أن يستأنف تشغيل محطة الشحن، التي وقع فيها الهجوم، وشهدت أيضًا عمليتين أسفرتا عن مقتل 5 إسرائيليين إجمالاً.