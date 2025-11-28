Advertisement

عربي-دولي

بشأن معبر الكرامة مع الأردن.. هذا ما قرّره نتنياهو

Lebanon 24
28-11-2025 | 05:56
صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن، لدخول البضائع خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وتأتي خطوة نتنياهو، بعد شهرين من إغلاقه بعد يوم من إطلاق سائق شاحنة أردني النار هناك؛ ما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين في الـ19 من شهر أيلول الماضي.


وأشارت الإذاعة إلى أنه وفق قرار نتنياهو، سيُعاد فتح معبر الكرامة بين الأردن وإسرائيل أمام حركة السلع، ويتوقع أن يستأنف تشغيل محطة الشحن، التي وقع فيها الهجوم، وشهدت أيضًا عمليتين أسفرتا عن مقتل 5 إسرائيليين إجمالاً.


والمعبر الحدودي هو الطريق الرئيس لنقل البضائع التجارية بين الأردن والضفة الغربية. (إرم نيوز)

