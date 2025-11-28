Advertisement

عربي-دولي

أورتاغوس تتوجه إلى تل أبيب لاستكمال هذه المهمة!

Lebanon 24
28-11-2025 | 13:52
أفادت معلومات صحافية، عن أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور تل أبيب لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان وإسرائيل، وستنقل رسالة أميركية إلى القصر الجمهوري.
