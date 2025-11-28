Advertisement

عربي-دولي

وصفه بـ "النعسان".. ترامب يلغي كل وثيقة موقّعة بـ"قلم آلي" خلال رئاسة بايدن

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:18
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة ان كل الوثائق الموقّعة بواسطة قلم آلي خلال رئاسة جو بايدن قد "ألغيت".
وجاء في منشور لترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن "كل وثيقة وقّعها جو بايدن النعسان باستخدام قلم آلي ونسبتها نحو 92 بالمئة، هي بحكم الملغاة، ولم تعد سارية وبلا أي مفعول".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيلغي "كل الأوامر التنفيذية، وأي شيء آخر لم يوقّعه مباشرة جو بايدن الفاسد، لأن الأشخاص الذين شغّلوا القلم الآلي إنما فعلوا ذلك على نحو غير قانوني".

وأشار ترامب مراراً إلى الاستخدام المزعوم لبايدن للقلم الآلي لتوقيع قرارات عفو وأوامر تنفيذية وغيرها من الوثائق. وسبق أن استخدم رؤساء أنظمة التوقيع الآلي، لكن ترامب يقول إن استخدام القلم الآلي خلال رئاسة بايدن يثبت أن الرئيس حينها كان فاقداً الأهلية ذهنياً ولم يكن هو من يدير البيت الأبيض.

