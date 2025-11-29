26
اطلاق نار في مركز تسوق في كاليفورنيا.. وسقوط جريحين
Lebanon 24
29-11-2025
|
02:15
A-
A+
أفادت شبكة "
فوكس نيوز
" الأميركية، عن "إصابة شخصين على الأقل بطلقات نارية في مركز تسوق في
كاليفورنيا
بالولايات المتحدة الأميركية".
وأفادت الشرطة الأميركية بأن الحادث وقع في غرب
سان خوسيه
، حيث وجد مصابان في مكان الحادث ونقلا إلى مستشفى قريب لإصابتهما بطلقات نارية. وقالت إنها تحقق في حادث إطلاق النار.
وأضافت الشرطة: "يبدو أن حادث إطلاق النار هذا حادث فردي ومطلق نار ليس نشطا. ومع ذلك، قام الضباط بإخلاء
المركز التجاري
للتأكد من عدم وجود أي تهديد مستمر للسلامة العامة".
