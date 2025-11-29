اطلاق نار في مركز تسوق في كاليفورنيا.. وسقوط جريحين

Advertisement

أفادت شبكة " " الأميركية، عن "إصابة شخصين على الأقل بطلقات نارية في مركز تسوق في بالولايات المتحدة الأميركية".وأفادت الشرطة الأميركية بأن الحادث وقع في غرب ، حيث وجد مصابان في مكان الحادث ونقلا إلى مستشفى قريب لإصابتهما بطلقات نارية. وقالت إنها تحقق في حادث إطلاق النار.وأضافت الشرطة: "يبدو أن حادث إطلاق النار هذا حادث فردي ومطلق نار ليس نشطا. ومع ذلك، قام الضباط بإخلاء للتأكد من عدم وجود أي تهديد مستمر للسلامة العامة".