عربي-دولي

اطلاق نار في مركز تسوق في كاليفورنيا.. وسقوط جريحين

Lebanon 24
29-11-2025 | 02:15
أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، عن "إصابة شخصين على الأقل بطلقات نارية في مركز تسوق في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية".
وأفادت الشرطة الأميركية بأن الحادث وقع في غرب سان خوسيه، حيث وجد مصابان في مكان الحادث ونقلا إلى مستشفى قريب لإصابتهما بطلقات نارية. وقالت إنها تحقق في حادث إطلاق النار.
وأضافت الشرطة: "يبدو أن حادث إطلاق النار هذا حادث فردي ومطلق نار ليس نشطا. ومع ذلك، قام الضباط بإخلاء المركز التجاري للتأكد من عدم وجود أي تهديد مستمر للسلامة العامة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24