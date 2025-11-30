Advertisement

عربي-دولي

أوّل تعليق بعد رسالة ترامب… لابيد ينسف طرح العفو عن نتنياهو

Lebanon 24
30-11-2025 | 08:03
علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء محاكمته، مؤكّدًا في رسالة إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ أنّ العفو لا يمكن أن يُمنح دون اعتراف بالذنب وإبداء الندم والتنحي عن الحياة السياسية.
وكان هرتسوغ قد تلقّى في مطلع تشرين الثاني رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعو فيها إلى دراسة منح العفو لنتنياهو، معتبرًا أنّ الخطوة "توحّد إسرائيل بعد سنوات صعبة"، ومشيرًا إلى أن القضية ضد نتنياهو "سياسية وغير مبررة"، على حد قوله.
وردّ هرتسوغ بأن أي عفو يتطلب طلبًا رسميًا وفق الأصول المعتمدة.

من جهته، قال نتنياهو إن إنهاء محاكمته فورًا يخدم المصلحة الوطنية، معتبرًا أن استمرار الإجراءات "يعزز الانقسام"، وأن وقفها سيسهم في "مصالحة واسعة".
 
وأضاف أن التحقيقات بدأت قبل 10 سنوات والمحاكمة مستمرة منذ 6 سنوات وقد تطول سنوات أخرى، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل استمرارها لإثبات براءته، "لكن اعتبارات الأمن والسياسة تفرض خيارًا آخر".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24