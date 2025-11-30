أوّل تعليق بعد رسالة ترامب… لابيد ينسف طرح العفو عن نتنياهو



وكان هرتسوغ قد تلقّى في مطلع تشرين الثاني رسالة من الرئيس الأميركي يدعو فيها إلى دراسة منح العفو لنتنياهو، معتبرًا أنّ الخطوة "توحّد صعبة"، ومشيرًا إلى أن القضية ضد "سياسية وغير مبررة"، على حد قوله. علّق زعيم على طلب رئيس الوزراء إنهاء محاكمته، مؤكّدًا في رسالة إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ أنّ العفو لا يمكن أن يُمنح دون اعتراف بالذنب وإبداء الندم والتنحي عن الحياة السياسية.وكان هرتسوغ قد تلقّى في مطلع تشرين الثاني رسالة من الرئيس الأميركي يدعو فيها إلى دراسة منح العفو لنتنياهو، معتبرًا أنّ الخطوة "توحّد صعبة"، ومشيرًا إلى أن القضية ضد "سياسية وغير مبررة"، على حد قوله.

وردّ هرتسوغ بأن أي عفو يتطلب طلبًا رسميًا وفق الأصول المعتمدة.



، قال نتنياهو إن إنهاء محاكمته فورًا يخدم المصلحة الوطنية، معتبرًا أن استمرار الإجراءات "يعزز الانقسام"، وأن وقفها سيسهم في "مصالحة واسعة".

وأضاف أن التحقيقات بدأت قبل 10 سنوات والمحاكمة مستمرة منذ 6 سنوات وقد تطول سنوات أخرى، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل استمرارها لإثبات براءته، "لكن اعتبارات الأمن والسياسة تفرض خيارًا آخر".