Advertisement

عربي-دولي

في القرم.. روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال ضابط رفيع

Lebanon 24
01-12-2025 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1449226-639001805725309803.webp
Doc-P-1449226-639001805725309803.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الاثنين، إحباط محاولة لاغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، في هجوم قالت موسكو إن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قامت به داخل شبه جزيرة القرم.
Advertisement


وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك": "تم إحباط هجوم إرهابي في جمهورية القرم استهدف ضابطا رفيعا في وزارة الدفاع، خططت له مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".

وأوضح البيان أن كييف جندت مواطنا أوكرانيا وكلفته بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة عسكرية روسية، مشيرا إلى أن "المنفذ قتل أثناء محاولة زرع المتفجرات ومقاومته المسلحة لعناصر الأمن الروسي".
 وأضاف أن التحقيقات أظهرت وجود معدات اتصالات بحوزة المنفذ، بالإضافة إلى مكونات عبوة ناسفة غربية الصنع. كما نشرت السلطات الروسية تسجيلا صوتيا يسمع فيه ضابط مخابرات أوكراني يوجه عميلا في القرم بتنفيذ العملية، مؤكداً استهداف جنرال روسي.
 
مواضيع ذات صلة
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بشبه جزيرة القرم بتوجيهات من استخبارات كييف
lebanon 24
01/12/2025 12:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: تصفية عميل أوكراني حاول تنفيذ هجوم على ضابط بوزارة الدفاع في القرم
lebanon 24
01/12/2025 12:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط محاولة اغتيال مسؤول إسرائيلي رفيع!
lebanon 24
01/12/2025 12:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تتهم إيران بمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في المكسيك
lebanon 24
01/12/2025 12:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

الفيدرالي

سبوتنيك

جمهورية

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:38 | 2025-12-01
04:26 | 2025-12-01
04:21 | 2025-12-01
04:18 | 2025-12-01
03:10 | 2025-12-01
03:03 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24