في القرم.. روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال ضابط رفيع

Advertisement

أعلن جهاز الأمن الروسي، الاثنين، إحباط محاولة لاغتيال ضابط رفيع المستوى في ، في هجوم قالت إن الاستخبارات العسكرية قامت به داخل شبه القرم.وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة " ": "تم إحباط هجوم إرهابي في القرم استهدف ضابطا رفيعا في ، خططت له مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".وأوضح البيان أن جندت مواطنا وكلفته بزرع عبوة ناسفة تحت سيارة عسكرية روسية، مشيرا إلى أن "المنفذ قتل أثناء محاولة زرع المتفجرات ومقاومته المسلحة لعناصر الأمن الروسي".