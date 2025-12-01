برلمان مصر في خطر.. اليكم ما يجري



وتحدثت العربية نت مع برلمانيين وقانونيين للإجابة على تلك التساؤلات، حيث أكدوا أن الحالة الوحيدة التي تسمح بإلغاء الانتخابات برمتها إذا ثبت على وجه اليقين والجزم بأن العملية شابها منذ البداية وحتى إعلان النتيجة خروقات كما طالبوا بتطوير منظومة إدارة الانتخابات منعاً لتكرار التضارب أو التناقض. بعدما أصدرت المحكمة الإدارية في مصر، أحكاماً حاسمة بإبطال نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وقبول الطعون المقدمة ضدها، فضلاً عن ما سبق من قرار للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء انتخابات 19 دائرة أخرى طفت على السطح تساؤلات عديدة أبرزها، هل يتم إلغاء الانتخابات، وهل القادم مهدد بالبطلان؟ ثم هل يمكن المد للمجلس الحالي لتجاوز أي شبهات دستورية أو عوار يعترض طريق البرلمان القادم؟وتحدثت العربية نت مع برلمانيين وقانونيين للإجابة على تلك التساؤلات، حيث أكدوا أن الحالة الوحيدة التي تسمح بإلغاء الانتخابات برمتها إذا ثبت على وجه اليقين والجزم بأن العملية شابها منذ البداية وحتى إعلان النتيجة خروقات كما طالبوا بتطوير منظومة إدارة الانتخابات منعاً لتكرار التضارب أو التناقض.

حيث أوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الأسبق، لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت": إن الحالة الوحيدة التي يتم إلغاء الانتخابات البرلمانية بالكامل فيها ، هي ثبوت وجود خروقات شابت العملية الانتخابية منذ البداية وحتى إعلان النتيجة، كما يجب أن تكون هناك أدلة قانونية قاطعة وحازمة تثبّت البطلان وليست مجرد أدلة مرسلة، مضيفاً بالقول أنه لابد أن نكون أمام يقين حقيقي وجازم لإصدار قرار الإلغاء.



كما اقترح أبو شقة أن أن يشكل لجنة تقصي حقائق تضم الأجهزة الرقابية وأساتذة القانون الدستوري والسياسيين والخبراء البرلمانيين وتضع تقريرا أمام الرئيس ليتخذ ما يراه محققاً لإرادة الشعب، وتكون لها صلاحيات الانتقال والتحقيق والسؤال لدى الجهات المعنية، موضحاً أنه يوجد في نص يسمح لمجلس النواب أن يشكل لجنة تقصي حقائق، ويكون لها مدة محددة.



وتابع: لا بد أن تكون لدينا إجابة واضحة على سؤال حول النظام الانتخابي الذي جرت عليه الانتخابات، وهل هذا النظام يتفق مع المادة 102 من الدستور والتي توضح نظام الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مشيرا إلى أن الحقيقة الثانية وهي أن مدة مجلس النواب طبقا للمادة 106 من الدستور 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له لذلك ما يثار حول المد لمدة عام للمجلس النواب الحالي غير قانوني وغير صحيح ولا يجوز أساساً.