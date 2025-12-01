Advertisement

وبحسب الصحيفة، يبقى احتمال انهيار حكم نتنياهو قائمًا في ظل التوترات والصراع المدني داخل إسرائيل، مع اعتبار أن سقوطه السياسي قد يغيّر "الوضعين الأمني والاستراتيجي" لإسرائيل ويرفع مستوى "التهديد الوجودي" الذي تواجهه. وتربط بين استمرار نتنياهو في المشهد السياسي وبين استكمال الجهود الهادفة إلى "قطع مصادر التمويل" عن " " والحوثيين و"حماس" وفصائل أخرى تُصنَّف في تل أبيب كأذرع مدعومة من .ونقلت الصحيفة عن دوائر سياسية في تل أبيب وواشنطن أن رسالة نتنياهو إلى رئيس إسرائيل بشأن العفو تعكس "تطوّرات غير معلنة" في الملف الإيراني، في وقت تُوصَف فيه إيران بأنها "الملف الأكثر تعقيدًا" أمام وتل أبيب و"المصدر للفوضى الإقليمية".وأضافت أن حرب الاثني عشر يومًا بين إسرائيل وإيران في حزيران الماضي كشفت "ضعف النظام الإيراني وعجزه عن حماية منشآته الحيوية أو كبار مسؤوليه"، ما اعتبرته الصحيفة "فرصة نادرة لإسقاط الديكتاتورية الإسلامية في طهران". وتابعت أن الاقتصاد الإيراني "يواصل التدهور يومًا بعد يوم"، فيما تتفاقم أزمة الفقر وتنضب الموارد المائية وتتوسع رقعة الاضطرابات، بينما يلجأ النظام، وفق توصيفها، إلى "حملة قمع عنيفة" وقطع الإنترنت.وتلمّح "يسرائيل هيوم" إلى أن هذه الظروف تستدعي تعزيز التنسيق الدبلوماسي والأمني بين واشنطن وتل أبيب، وربما دول أخرى، من أجل "استغلال الفرصة" لوضع اللمسات الأخيرة على طريقة التعامل مع الملف الإيراني. (روسيا اليوم)