عربي-دولي
العفو عن نتنياهو مرتبط بـ"صفقة سرية إيرانية".. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
01-12-2025
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
ربطت صحيفة "يسرائيل هيوم" بين طلب العفو الذي تقدّم به بنيامين نتنياهو وبين ما وصفته بـ"تفاهمات سرّية" تدور حول الملف
الإيراني
، مشيرة إلى أن إصرار إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على مساندة نتنياهو قد يكون جزءًا من تمهيد لـ"صفقة إقليمية محتملة مع طهران" يُتوقّع أن تؤثّر في مستقبل
إسرائيل
والشرق الأوسط.
وبحسب الصحيفة، يبقى احتمال انهيار حكم نتنياهو قائمًا في ظل التوترات والصراع المدني داخل إسرائيل، مع اعتبار أن سقوطه السياسي قد يغيّر "الوضعين الأمني والاستراتيجي" لإسرائيل ويرفع مستوى "التهديد الوجودي" الذي تواجهه. وتربط بين استمرار نتنياهو في المشهد السياسي وبين استكمال الجهود الهادفة إلى "قطع مصادر التمويل" عن "
حزب الله
" والحوثيين و"حماس" وفصائل أخرى تُصنَّف في تل أبيب كأذرع مدعومة من
إيران
.
ونقلت الصحيفة عن دوائر سياسية في تل أبيب وواشنطن أن رسالة نتنياهو إلى رئيس إسرائيل بشأن العفو تعكس "تطوّرات غير معلنة" في الملف الإيراني، في وقت تُوصَف فيه إيران بأنها "الملف الأكثر تعقيدًا" أمام
واشنطن
وتل أبيب و"المصدر
الرئيسي
للفوضى الإقليمية".
وأضافت أن حرب الاثني عشر يومًا بين إسرائيل وإيران في حزيران الماضي كشفت "ضعف النظام الإيراني وعجزه عن حماية منشآته الحيوية أو كبار مسؤوليه"، ما اعتبرته الصحيفة "فرصة نادرة لإسقاط الديكتاتورية الإسلامية في طهران". وتابعت أن الاقتصاد الإيراني "يواصل التدهور يومًا بعد يوم"، فيما تتفاقم أزمة الفقر وتنضب الموارد المائية وتتوسع رقعة الاضطرابات، بينما يلجأ النظام، وفق توصيفها، إلى "حملة قمع عنيفة" وقطع الإنترنت.
وتلمّح "يسرائيل هيوم" إلى أن هذه الظروف تستدعي تعزيز التنسيق الدبلوماسي والأمني بين واشنطن وتل أبيب، وربما دول أخرى، من أجل "استغلال الفرصة" لوضع اللمسات الأخيرة على طريقة التعامل مع الملف الإيراني. (روسيا اليوم)
