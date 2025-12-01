Advertisement

عربي-دولي

البرهان: لا حل في السودان دون تفكيك قوات الدعم السريع ونزع سلاحها

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1449468-639002059120866472.jpg
Doc-P-1449468-639002059120866472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عن عدم قبول أي حل لا يفكك قوات الدعم السريع وينزع سلاحها.
Advertisement

وقال أثناء حضوره فعالية تأبين قتلى حركة تحرير جيش تحرير السودان، أنه ينبغي صياغة الدولة من جديد وفق أسس حقيقية.

كما أضاف "نرحب بكل من يريد حمل السلاح لقتال التمرد"، مضيفاً "هدفنا تخليص السودان من الظلم والمآسي". (الحدث)
مواضيع ذات صلة
البرهان: أي حل لا يضمن تفكيك الدعم السريع وتجريدها من السلاح غير مقبول
lebanon 24
01/12/2025 21:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان يُجدد اتهامه لقوات الدعم السريع بإشعال الصراع في السودان
lebanon 24
01/12/2025 21:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع في السودان تعلن السيطرة على 3 محاور في بابنوسة غربي كردفان
lebanon 24
01/12/2025 21:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان يوسع نطاق التعبئة التطوعية ضد "قوات الدعم السريع"
lebanon 24
01/12/2025 21:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الفتاح البرهان

جيش تحرير السودان

قوات الدعم السريع

مجلس السيادة

عبد الفتاح

السودان

الفتاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:53 | 2025-12-01
14:51 | 2025-12-01
14:47 | 2025-12-01
14:47 | 2025-12-01
14:00 | 2025-12-01
13:52 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24