19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البرهان: لا حل في السودان دون تفكيك قوات الدعم السريع ونزع سلاحها
Lebanon 24
01-12-2025
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس
مجلس السيادة
في
السودان
عبد الفتاح البرهان
، اليوم الاثنين، عن عدم قبول أي حل لا يفكك
قوات الدعم السريع
وينزع سلاحها.
Advertisement
وقال أثناء حضوره فعالية تأبين قتلى حركة تحرير
جيش تحرير السودان
، أنه ينبغي صياغة الدولة من جديد وفق أسس حقيقية.
كما أضاف "نرحب بكل من يريد حمل السلاح لقتال التمرد"، مضيفاً "هدفنا تخليص السودان من الظلم والمآسي". (الحدث)
مواضيع ذات صلة
البرهان: أي حل لا يضمن تفكيك الدعم السريع وتجريدها من السلاح غير مقبول
Lebanon 24
البرهان: أي حل لا يضمن تفكيك الدعم السريع وتجريدها من السلاح غير مقبول
01/12/2025 21:55:25
01/12/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البرهان يُجدد اتهامه لقوات الدعم السريع بإشعال الصراع في السودان
Lebanon 24
البرهان يُجدد اتهامه لقوات الدعم السريع بإشعال الصراع في السودان
01/12/2025 21:55:25
01/12/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع في السودان تعلن السيطرة على 3 محاور في بابنوسة غربي كردفان
Lebanon 24
قوات الدعم السريع في السودان تعلن السيطرة على 3 محاور في بابنوسة غربي كردفان
01/12/2025 21:55:25
01/12/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
السودان يوسع نطاق التعبئة التطوعية ضد "قوات الدعم السريع"
Lebanon 24
السودان يوسع نطاق التعبئة التطوعية ضد "قوات الدعم السريع"
01/12/2025 21:55:25
01/12/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الفتاح البرهان
جيش تحرير السودان
قوات الدعم السريع
مجلس السيادة
عبد الفتاح
السودان
الفتاح
تابع
قد يعجبك أيضاً
البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو
Lebanon 24
البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو
14:53 | 2025-12-01
01/12/2025 02:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
Lebanon 24
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
14:51 | 2025-12-01
01/12/2025 02:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تهاجم "الناتو": ضربات استباقية؟ خطوة خطيرة وتصعيد متعمّد
Lebanon 24
موسكو تهاجم "الناتو": ضربات استباقية؟ خطوة خطيرة وتصعيد متعمّد
14:47 | 2025-12-01
01/12/2025 02:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
Lebanon 24
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
14:47 | 2025-12-01
01/12/2025 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
Lebanon 24
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
14:00 | 2025-12-01
01/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:53 | 2025-12-01
البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو
14:51 | 2025-12-01
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
14:47 | 2025-12-01
موسكو تهاجم "الناتو": ضربات استباقية؟ خطوة خطيرة وتصعيد متعمّد
14:47 | 2025-12-01
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
14:00 | 2025-12-01
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
13:52 | 2025-12-01
عراقجي: لا علاقات حالياً مع حكومة سوريا… ولا تنازل عن حقوقنا النووية
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
01/12/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 21:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24