عربي-دولي

عملية مشتركة أميركية–سورية تدمر مخابئ أسلحة للتنظيم في ريف دمشق

Lebanon 24
01-12-2025 | 11:25
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية عن تدمير أكثر من 15 موقعا تحتوي على مخابئ أسلحة تابعة لتنظيم "داعش" جنوب سوريا خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر.
وبحسب البيان، عمل عسكريون أمريكيون من قوة المهمة المشتركة - العملية العزم الثابت (CJTF-OIR) مع القوات السورية في تحديد والقضاء على منشآت تخزين أسلحة التنظيم عبر محافظة ريف دمشق، وذلك عبر سلسلة من الغارات الجوية والتفجيرات البرية.

وأسفرت العملية المشتركة عن تدمير أكثر من 130 مدفع هاون وصاروخ وبنادق هجومية متعددة ورشاشات وألغام مضادة للدبابات ومواد لبناء عبوات ناسفة بدائية وكميات من المخدرات.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذه العملية الناجحة تضمن أن المكاسب المحققة ضد تنظيم "داعش" دائمة، وأن المجموعة غير قادرة على إعادة التجدد أو تصدير الهجمات الإرهابية إلى الوطن الولايات المتحدة وحول العالم".

تم إنشاء قوة المهمة المشتركة - العملية العزم الثابت من قبل القيادة المركزية الأمريكية في عام 2014، وتقدم المشورة والمساعدة للقوات الشريكة في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وقد تدهور التهديد التقليدي للمجموعة الإرهابية منذ هزيمتها الإقليمية في عام 2019، حيث تشتت مقاتلو التنظيم الإرهابي.

وأكد كوبر: "سنظل متيقظين ونواصل السعي بقوة لملاحقة بقايا تنظيم داعش في سوريا"، مشددا على استمرار الجهود لمواجهة التهديد الإرهابي في المنطقة. (روسيا اليوم)
 
