ماكرون: الضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة… والبحث مع الأميركيين يبدأ قريبًا

أعلن ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في ، أنّ "تحالف الراغبين" أنهى صياغة الضمانات الأمنية الخاصة بأوكرانيا، مشيراً إلى أنّ هذه الضمانات ستُطرح قريباً في نقاشات مباشرة مع الجانب الأميركي.وقال ماكرون إنّ التحالف أتمّ عمله على "ضمانات أمنية أساسية للأوروبيين والأوكرانيين"، موضحاً أنّ الأيام المقبلة ستشهد مشاورات حاسمة بين ممثلي التحالف والولايات المتحدة لتحديد مستوى المشاركة الأميركية في تلك الضمانات.وكان زيلينسكي قد وصل مع زوجته يلينا في الأول من كانون الأول، في زيارة قال الفرنسي جان نويل بارو إنّها "ليست عرضية"، مؤكداً أنّ تعمل لضمان "سلام عادل لأوكرانيا وأمن ".وفي ختام اللقاء، أوضح قصر الإليزيه أنّ ماكرون وزيلينسكي عقدا محادثات مشتركة مع مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وعدد من ، في إطار تنسيق أوسع حول الملف الأوكراني.(نوفوستي)