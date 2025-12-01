Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: الضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة… والبحث مع الأميركيين يبدأ قريبًا

Lebanon 24
01-12-2025 | 11:45
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في باريس، أنّ "تحالف الراغبين" أنهى صياغة الضمانات الأمنية الخاصة بأوكرانيا، مشيراً إلى أنّ هذه الضمانات ستُطرح قريباً في نقاشات مباشرة مع الجانب الأميركي.
وقال ماكرون إنّ التحالف أتمّ عمله على "ضمانات أمنية أساسية للأوروبيين والأوكرانيين"، موضحاً أنّ الأيام المقبلة ستشهد مشاورات حاسمة بين ممثلي التحالف والولايات المتحدة لتحديد مستوى المشاركة الأميركية في تلك الضمانات.

وكان زيلينسكي قد وصل مع زوجته يلينا إلى باريس في الأول من كانون الأول، في زيارة قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنّها "ليست عرضية"، مؤكداً أنّ فرنسا تعمل لضمان "سلام عادل لأوكرانيا وأمن أوروبا".

وفي ختام اللقاء، أوضح قصر الإليزيه أنّ ماكرون وزيلينسكي عقدا محادثات مشتركة مع مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وعدد من القادة الأوروبيين، في إطار تنسيق أوسع حول الملف الأوكراني.

(نوفوستي)

