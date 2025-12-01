Advertisement

عربي-دولي

بقائي: جرائم تُرتكب في لبنان وسوريا.. وأميركا "أكبر تهديد للأمن العالمي"

Lebanon 24
01-12-2025 | 15:23
Doc-P-1449633-639002246000524839.jpg
Doc-P-1449633-639002246000524839.jpg photos 0
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة "تحولت بسلوكها إلى أكبر تهديد للأمن في العالم"، مشيراً إلى تصاعد ما وصفه بالأفعال القائمة على القوة في مناطق مختلفة، من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وصولاً إلى البرازيل والمكسيك.
وأكد بقائي، في مؤتمر صحافي نقلته وكالة مهر، أن إعلان إغلاق المجال الجوي لأي دولة "خطوة غير مسبوقة ومخالفة للمعايير الدولية ولوائح سلامة الطيران"، منتقداً أيضاً ما اعتبره "تهديداً للدول الإفريقية، بينها جنوب إفريقيا، وحرمانها من المشاركة في قمة العشرين"، معتبراً ذلك "دعماً كاملاً لإسرائيل وشراكة معها".

ودعا بقائي مجلس الأمن إلى اعتبار الإجراءات الأميركية "انتهاكاً صارخاً للسلم والأمن الدوليين"، مشيراً إلى أن التهديد الإسرائيلي يبقى أبرز التطورات في المنطقة، وأن "العالم يشهد جرائم بحق لبنان وسوريا ودول أخرى".

وأضاف أن الانتهاكات مستمرة رغم وقف إطلاق النار، قائلاً إن "لبنان سجّل مئات آلاف الخروق واغتيال عدد كبير من المواطنين"، فيما بلغ عدد الانتهاكات في غزة "نحو 600 حالة".

وزارة الخارجية الإيرانية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

البرازيل

