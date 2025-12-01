بقائي: جرائم تُرتكب في لبنان وسوريا.. وأميركا "أكبر تهديد للأمن العالمي"

Advertisement

قال المتحدث باسم إسماعيل بقائي إن "تحولت بسلوكها إلى أكبر تهديد للأمن في العالم"، مشيراً إلى تصاعد ما وصفه بالأفعال القائمة على القوة في مناطق مختلفة، من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وصولاً إلى والمكسيك.وأكد بقائي، في مؤتمر صحافي نقلته وكالة مهر، أن إعلان إغلاق المجال الجوي لأي دولة "خطوة غير مسبوقة ومخالفة للمعايير الدولية ولوائح سلامة الطيران"، منتقداً أيضاً ما اعتبره "تهديداً للدول الإفريقية، بينها جنوب إفريقيا، وحرمانها من المشاركة في قمة العشرين"، معتبراً ذلك "دعماً كاملاً لإسرائيل وشراكة معها".ودعا بقائي إلى اعتبار الإجراءات الأميركية "انتهاكاً صارخاً للسلم والأمن الدوليين"، مشيراً إلى أن التهديد يبقى أبرز التطورات في المنطقة، وأن "العالم يشهد جرائم بحق وسوريا ودول أخرى".وأضاف أن الانتهاكات مستمرة رغم وقف إطلاق النار، قائلاً إن "لبنان سجّل مئات آلاف الخروق واغتيال عدد كبير من المواطنين"، فيما بلغ عدد الانتهاكات في غزة "نحو 600 حالة".