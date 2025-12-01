Advertisement

عربي-دولي

قلق أميركي من التصعيد الإسرائيلي في سوريا

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:12
أعربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قلق متزايد من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية إلى زعزعة الاستقرار وتقويض المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى صياغة اتفاق أمني بين الجانبين.
وبحسب موقع أكسيوس، نقل مسؤولون أميركيون أن واشنطن وجّهت رسائل واضحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بـوقف الهجمات في سوريا، محذّرة من أن استمرارها قد يرتدّ سلبًا عليه ويُفقده "فرصة دبلوماسية ضخمة".

وكشف المسؤولون أن البيت الأبيض لم يتلقَّ إخطارًا مسبقًا بالعملية الإسرائيلية الأخيرة، خلافًا لما كان يجري في مناسبات سابقة حين كانت واشنطن تمرّر رسائل تحذير عبر القنوات العسكرية.

وأشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن الحكومة السورية الجديدة لا ترغب في فتح جبهة مع إسرائيل، معتبرًا أن هذا الواقع يختلف جذريًا عن الوضع القائم في لبنان. وأضاف مسؤول آخر أن نتنياهو "يتصرف وكأنه يرى تهديدات في كل اتجاه"، محذرًا من أن هذا النهج قد يدفع دمشق إلى اتخاذ موقع العداء بدل الانخراط في مسار تفاوضي ممكن.
