قلق أميركي من التصعيد الإسرائيلي في سوريا

أعربت إدارة الرئيس الأميركي عن قلق متزايد من أن تؤدي الضربات المتكررة داخل الأراضي إلى زعزعة الاستقرار وتقويض المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى صياغة اتفاق أمني بين الجانبين.وبحسب موقع أكسيوس، نقل مسؤولون أميركيون أن وجّهت رسائل واضحة إلى بنيامين نتنياهو تطالبه فيها بـوقف الهجمات في ، محذّرة من أن استمرارها قد يرتدّ سلبًا عليه ويُفقده "فرصة دبلوماسية ضخمة".وكشف المسؤولون أن لم يتلقَّ إخطارًا مسبقًا بالعملية الإسرائيلية الأخيرة، خلافًا لما كان يجري في مناسبات سابقة حين كانت واشنطن تمرّر رسائل تحذير عبر القنوات العسكرية.وأشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن الحكومة السورية الجديدة لا ترغب في فتح جبهة مع ، معتبرًا أن هذا الواقع يختلف جذريًا عن الوضع القائم في . وأضاف مسؤول آخر أن نتنياهو "يتصرف وكأنه يرى تهديدات في كل اتجاه"، محذرًا من أن هذا النهج قد يدفع دمشق إلى اتخاذ موقع العداء بدل الانخراط في مسار تفاوضي ممكن.