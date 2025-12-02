كواليس مكالمة ترامب ومادورو.. مصادر تكشف التفاصيل



كشفت 4 مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي رفض سلسلة من الطلبات من نظيره خلال مكالمة هاتفية قصيرة، الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى تضاؤل الخيارات المتاحة أمام الأخير للتنحي ومغادرة بلاده عبر ممر آمن تضمنه .وقال 3 من المصادر إن مادورو أبلغ خلال المكالمة بأنه على استعداد لمغادرة شريطة أن يحصل هو وأفراد أسرته على عفو كامل، بما في ذلك رفع جميع الأميركية، وإنهاء قضية رئيسية يواجهها أمام ، وفق .

كما أضافت المصادر أن مادورو طلب أيضاً رفع العقوبات عن أكثر من 100 مسؤول في الحكومة الفنزويلية، كثيرون منهم تتهمهم الولايات المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد.



كذلك أفاد مصدران بأن مادورو طلب أيضاً أن تدير نائبته ديلسي حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات جديدة.



غير أن ترامب رفض معظم طلباته في المكالمة التي استمرت أقل من 15 دقيقة، لكنه أخبر مادورو بأن لديه أسبوعاً لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها مع أفراد أسرته.



وأوضح اثنان من المصادر أن هذا الممر الآمن انتهى يوم الجمعة، ما دفع ترامب إلى الإعلان، السبت، عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي.