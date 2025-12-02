Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: نُريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1449991-639002853380768807.jpg
Doc-P-1449991-639002853380768807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ، ويُمكن التوصل لاتفاق مع السوريين لكننا سنتمسك بمبادئنا".
Advertisement

وأضاف نتنياهو خلال زيارته مستشفى شيبا برفقة جنود من اللواء 55 الذين أصيبوا في تبادل إطلاق النار في سوريا: "مصرون على الدفاع عن البلدات الإسرائيلية قرب الحدود بما يشمل الحدود الشمالية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة السلاح
lebanon 24
02/12/2025 17:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ما نتوقعه من سوريا هو أن تقيم منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى المنطقة العازلة في الجولان
lebanon 24
02/12/2025 17:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أحبطنا عملية تهريب أسلحة من منطقة جبل الشيخ في سوريا إلى لبنان
lebanon 24
02/12/2025 17:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا
lebanon 24
02/12/2025 17:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

روسيا اليوم

مستشفى شيبا

الإسرائيلية

الإسرائيلي

جبل الشيخ

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:43 | 2025-12-02
10:14 | 2025-12-02
10:00 | 2025-12-02
09:54 | 2025-12-02
09:25 | 2025-12-02
09:22 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24