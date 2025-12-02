بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا

Advertisement

وقبيل الاجتماع، ذكر موقع "أكسيوس" أن المفاوضين سيقدّمان لبوتين خطة سلام من 19 نقطة. وأفاد الكرملين بأن الاجتماع شارك فيه أيضًا مستشار بوتين يوري أوشاكوف، والمبعوث الخاص كيريل ديميترييف.وجاء اللقاء بعد مفاوضات جرت الأحد في فلوريدا بين الوفد الأميركي ونظيره الأوكراني، وصفها الأميركي ماركو روبيو بأنها "مثمرة". وقبيل استقباله الوفد الأميركي، قال بوتين إن "مستعدة للحرب مع إذا أرادت ذلك"، متهمًا بالسعي إلى "تخريب" اتفاق وقف القتال مع أوكرانيا. (سكاي نيوز)