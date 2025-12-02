18
عربي-دولي
بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
02-12-2025
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الثلاثاء، اجتماعًا في موسكو مع مبعوثَي الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لبحث سبل إنهاء الحرب الدائرة في
أوكرانيا
منذ شباط 2022. واستمر اللقاء نحو ساعتين، بحسب ما نقلته شبكة "
سي إن
إن" الأميركية عن وسائل إعلام روسية.
وقبيل الاجتماع، ذكر موقع "أكسيوس" أن المفاوضين
الأميركيين
سيقدّمان لبوتين خطة سلام من 19 نقطة. وأفاد الكرملين بأن الاجتماع شارك فيه أيضًا مستشار بوتين يوري أوشاكوف، والمبعوث الخاص كيريل ديميترييف.
وجاء اللقاء بعد مفاوضات جرت الأحد في فلوريدا بين الوفد الأميركي ونظيره الأوكراني، وصفها
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو بأنها "مثمرة". وقبيل استقباله الوفد الأميركي، قال بوتين إن
روسيا
"مستعدة للحرب مع
أوروبا
إذا أرادت ذلك"، متهمًا
الأوروبيين
بالسعي إلى "تخريب" اتفاق وقف القتال مع أوكرانيا. (سكاي نيوز)
