Advertisement

عربي-دولي

بعد احتجاز منذ تموز… الفلبين تؤكّد إطلاق سراح بحارتها من قبل "الحوثيين"

Lebanon 24
03-12-2025 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1450519-639003936456720299.jpg
Doc-P-1450519-639003936456720299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية الإفراج عن 9 بحارة فلبينيين كانوا محتجزين منذ تموز الماضي بعد توقيف سفينة "إيتيرنيتي سي" في البحر الأحمر، وذلك بوساطة عُمانية. وأفادت قناة المسيرة أن البحارة نُقلوا من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة عسكرية عُمانية.
Advertisement

وقالت الجماعة إن البحارة يشكّلون طاقم السفينة التي تم استهدافها بعد "مخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو الإسرائيلي" في تموز الماضي. ولم تُعلن عُمان رسميًا عن عملية الإفراج، غير أنّ طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العُماني حطّت بالفعل في صنعاء، وفق بيانات تتبّع الرحلات التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس.

وكانت الفلبين قد أعلنت أمس أنها تتوقع الإفراج عن البحارة، ووصفت وزارة الخارجية في مانيلا أفراد الطاقم بأنهم "رهائن لدى الحوثيين" منذ وقوع الحادث.

مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تعلن مغادرة 12 من موظفيها صنعاء بعد احتجازهم من قبل الحوثيين في اليمن
lebanon 24
04/12/2025 01:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تطلق سراح أحد المعتقلين الـ3 الذين احتجزتهم خلال توغلها في بيت جن بريف دمشق (الحدث)
lebanon 24
04/12/2025 01:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله: إطلاق سراح المعتدي بعد ساعتين يُقلّل من كرامة الطاقم الطبي
lebanon 24
04/12/2025 01:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": إطلاق سراح الأسرى قد يحدث بالفعل السبت المقبل
lebanon 24
04/12/2025 01:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

البحر الأحمر

الإسرائيلي

إسرائيل

قناة ال

صنعاء

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-12-03
16:45 | 2025-12-03
16:32 | 2025-12-03
16:00 | 2025-12-03
15:48 | 2025-12-03
15:32 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24