بعد احتجاز منذ تموز… الفلبين تؤكّد إطلاق سراح بحارتها من قبل "الحوثيين"

أعلنت جماعة الله الحوثية الإفراج عن 9 بحارة فلبينيين كانوا محتجزين منذ الماضي بعد توقيف سفينة "إيتيرنيتي سي" في ، وذلك بوساطة عُمانية. وأفادت قناة المسيرة أن البحارة نُقلوا من إلى مسقط على متن طائرة عسكرية عُمانية.وقالت الجماعة إن البحارة يشكّلون طاقم السفينة التي تم استهدافها بعد "مخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو " في تموز الماضي. ولم تُعلن رسميًا عن عملية الإفراج، غير أنّ طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العُماني حطّت بالفعل في صنعاء، وفق بيانات تتبّع الرحلات التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس.وكانت الفلبين قد أعلنت أمس أنها تتوقع الإفراج عن البحارة، ووصفت في مانيلا أفراد الطاقم بأنهم "رهائن لدى الحوثيين" منذ وقوع الحادث.