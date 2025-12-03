18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد احتجاز منذ تموز… الفلبين تؤكّد إطلاق سراح بحارتها من قبل "الحوثيين"
Lebanon 24
03-12-2025
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جماعة
أنصار
الله الحوثية الإفراج عن 9 بحارة فلبينيين كانوا محتجزين منذ
تموز
الماضي بعد توقيف سفينة "إيتيرنيتي سي" في
البحر الأحمر
، وذلك بوساطة عُمانية. وأفادت قناة المسيرة أن البحارة نُقلوا من
صنعاء
إلى مسقط على متن طائرة عسكرية عُمانية.
Advertisement
وقالت الجماعة إن البحارة يشكّلون طاقم السفينة التي تم استهدافها بعد "مخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو
الإسرائيلي
" في تموز الماضي. ولم تُعلن
عُمان
رسميًا عن عملية الإفراج، غير أنّ طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العُماني حطّت بالفعل في صنعاء، وفق بيانات تتبّع الرحلات التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس.
وكانت الفلبين قد أعلنت أمس أنها تتوقع الإفراج عن البحارة، ووصفت
وزارة الخارجية
في مانيلا أفراد الطاقم بأنهم "رهائن لدى الحوثيين" منذ وقوع الحادث.
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تعلن مغادرة 12 من موظفيها صنعاء بعد احتجازهم من قبل الحوثيين في اليمن
Lebanon 24
الأمم المتحدة تعلن مغادرة 12 من موظفيها صنعاء بعد احتجازهم من قبل الحوثيين في اليمن
04/12/2025 01:17:36
04/12/2025 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تطلق سراح أحد المعتقلين الـ3 الذين احتجزتهم خلال توغلها في بيت جن بريف دمشق (الحدث)
Lebanon 24
إسرائيل تطلق سراح أحد المعتقلين الـ3 الذين احتجزتهم خلال توغلها في بيت جن بريف دمشق (الحدث)
04/12/2025 01:17:36
04/12/2025 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الله: إطلاق سراح المعتدي بعد ساعتين يُقلّل من كرامة الطاقم الطبي
Lebanon 24
عبد الله: إطلاق سراح المعتدي بعد ساعتين يُقلّل من كرامة الطاقم الطبي
04/12/2025 01:17:36
04/12/2025 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": إطلاق سراح الأسرى قد يحدث بالفعل السبت المقبل
Lebanon 24
"أكسيوس": إطلاق سراح الأسرى قد يحدث بالفعل السبت المقبل
04/12/2025 01:17:36
04/12/2025 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية
البحر الأحمر
الإسرائيلي
إسرائيل
قناة ال
صنعاء
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا
16:52 | 2025-12-03
03/12/2025 04:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
16:45 | 2025-12-03
03/12/2025 04:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو: الجيش الفنزويلي منتشر في كلّ البلاد بسبب التهديدات الأميركية
Lebanon 24
مادورو: الجيش الفنزويلي منتشر في كلّ البلاد بسبب التهديدات الأميركية
16:32 | 2025-12-03
03/12/2025 04:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن استراتيجية "هيمنة الدرون".. واشنطن تنشر مسيّرات انتحارية منخفضة الكلفة في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ضمن استراتيجية "هيمنة الدرون".. واشنطن تنشر مسيّرات انتحارية منخفضة الكلفة في الشرق الأوسط
16:00 | 2025-12-03
03/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
150 ألف قتيل و15 مليون نازح… السودان أمام مبادرة دولية عاجلة
Lebanon 24
150 ألف قتيل و15 مليون نازح… السودان أمام مبادرة دولية عاجلة
15:48 | 2025-12-03
03/12/2025 03:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-12-03
ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا
16:45 | 2025-12-03
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
16:32 | 2025-12-03
مادورو: الجيش الفنزويلي منتشر في كلّ البلاد بسبب التهديدات الأميركية
16:00 | 2025-12-03
ضمن استراتيجية "هيمنة الدرون".. واشنطن تنشر مسيّرات انتحارية منخفضة الكلفة في الشرق الأوسط
15:48 | 2025-12-03
150 ألف قتيل و15 مليون نازح… السودان أمام مبادرة دولية عاجلة
15:32 | 2025-12-03
5 ساعات في الكرملين… مبعوثو ترامب يقدّمون تقريرًا "مفصلًا ومثمرًا" عن لقاء بوتين
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24