Advertisement

عربي-دولي

150 ألف قتيل و15 مليون نازح… السودان أمام مبادرة دولية عاجلة

Lebanon 24
03-12-2025 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1450539-639003989392027211.jpg
Doc-P-1450539-639003989392027211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتفق عشرة مبعوثين وممثلين دوليين وإقليميين، في اجتماع موسّع عقد في آذار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على تبنّي نهج منسّق لتوحيد مسارات الحوار بين القوى السياسية المدنية السودانية، ضمن الجهود المبذولة لوقف الحرب المستمرة منذ نيسان 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 150 ألف شخص وتشريد 15 مليونًا.
Advertisement

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية "صمود"، عبد الله حمدوك، خارطة طريق دعت إلى عملية سلام شاملة، وإطلاق مسار عدالة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا، إضافة إلى تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة لقيادة البلاد حتى الانتخابات.

وفي الأسبوع الماضي، عرض حمدوك رؤية جديدة ربط فيها بين جهود تحقيق السلام واستئناف مسار سياسي جامع، مؤكّدًا أن وقف الحرب ليس الهدف النهائي، بل "المدخل الوحيد لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء السودان على أسس العدالة وسيادة القانون". وشدد على أن ذلك يتطلب عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تستند إلى تطلعات "ثورة ديسمبر".

ودعا حمدوك المجتمع الدولي إلى دعم وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفق مقترح الرباعية، بما يضع حدًا للعمليات العدائية ويسمح بإنقاذ الأرواح وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية ومنع مزيد من الدمار والضحايا، محذرًا من ترك السودان رهينة لإرادة طرفي الحرب.

مواضيع ذات صلة
الهجرة الدولية: 100 ألف نازح من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ نهاية تشرين الأول
lebanon 24
04/12/2025 01:18:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لـ 4 منظمات أممية: ندعو إلى اهتمام دولي عاجل بالأزمة في السودان
lebanon 24
04/12/2025 01:18:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير التنمية الاجتماعية السوداني: 50 ألف نازح وصلوا من الفاشر والمناطق المحيطة إلى محلية الدبة بولاية شمال السودان وهم بحاجة لرعاية ومساعدات
lebanon 24
04/12/2025 01:18:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: برلين ستقدم نحو 150 مليون يورو ضمن حزمة الأسلحة الأميركية الموجهة إلى أوكرانيا
lebanon 24
04/12/2025 01:18:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

القوى السياسية

الديمقراطي

الإثيوبية

عبد الله

ديمقراطي

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-12-03
16:45 | 2025-12-03
16:32 | 2025-12-03
16:00 | 2025-12-03
15:32 | 2025-12-03
15:14 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24