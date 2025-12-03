150 ألف قتيل و15 مليون نازح… السودان أمام مبادرة دولية عاجلة

Advertisement

اتفق عشرة مبعوثين وممثلين دوليين وإقليميين، في اجتماع موسّع عقد في آذار بالعاصمة أديس أبابا، على تبنّي نهج منسّق لتوحيد مسارات الحوار بين المدنية السودانية، ضمن الجهود المبذولة لوقف الحرب المستمرة منذ نيسان 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 150 ألف شخص وتشريد 15 مليونًا.وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية "صمود"، حمدوك، خارطة طريق دعت إلى عملية سلام شاملة، وإطلاق مسار عدالة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا، إضافة إلى تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة لقيادة البلاد حتى الانتخابات.وفي الأسبوع الماضي، عرض حمدوك رؤية جديدة ربط فيها بين جهود تحقيق السلام واستئناف مسار سياسي ، مؤكّدًا أن وقف الحرب ليس الهدف النهائي، بل "المدخل الوحيد لاستعادة المسار وبناء على أسس العدالة وسيادة القانون". وشدد على أن ذلك يتطلب عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تستند إلى تطلعات "ثورة ديسمبر".ودعا حمدوك إلى دعم وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفق مقترح الرباعية، بما يضع حدًا للعمليات العدائية ويسمح بإنقاذ الأرواح وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية ومنع مزيد من الدمار والضحايا، محذرًا من ترك السودان رهينة لإرادة طرفي الحرب.