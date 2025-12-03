18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
150 ألف قتيل و15 مليون نازح… السودان أمام مبادرة دولية عاجلة
Lebanon 24
03-12-2025
|
15:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتفق عشرة مبعوثين وممثلين دوليين وإقليميين، في اجتماع موسّع عقد في آذار بالعاصمة
الإثيوبية
أديس أبابا، على تبنّي نهج منسّق لتوحيد مسارات الحوار بين
القوى السياسية
المدنية السودانية، ضمن الجهود المبذولة لوقف الحرب المستمرة منذ نيسان 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 150 ألف شخص وتشريد 15 مليونًا.
Advertisement
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية "صمود"،
عبد الله
حمدوك، خارطة طريق دعت إلى عملية سلام شاملة، وإطلاق مسار عدالة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا، إضافة إلى تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة لقيادة البلاد حتى الانتخابات.
وفي الأسبوع الماضي، عرض حمدوك رؤية جديدة ربط فيها بين جهود تحقيق السلام واستئناف مسار سياسي
جامع
، مؤكّدًا أن وقف الحرب ليس الهدف النهائي، بل "المدخل الوحيد لاستعادة المسار
الديمقراطي
وبناء
السودان
على أسس العدالة وسيادة القانون". وشدد على أن ذلك يتطلب عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تستند إلى تطلعات "ثورة ديسمبر".
ودعا حمدوك
المجتمع الدولي
إلى دعم وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفق مقترح الرباعية، بما يضع حدًا للعمليات العدائية ويسمح بإنقاذ الأرواح وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية ومنع مزيد من الدمار والضحايا، محذرًا من ترك السودان رهينة لإرادة طرفي الحرب.
مواضيع ذات صلة
الهجرة الدولية: 100 ألف نازح من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ نهاية تشرين الأول
Lebanon 24
الهجرة الدولية: 100 ألف نازح من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ نهاية تشرين الأول
04/12/2025 01:18:08
04/12/2025 01:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك لـ 4 منظمات أممية: ندعو إلى اهتمام دولي عاجل بالأزمة في السودان
Lebanon 24
بيان مشترك لـ 4 منظمات أممية: ندعو إلى اهتمام دولي عاجل بالأزمة في السودان
04/12/2025 01:18:08
04/12/2025 01:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التنمية الاجتماعية السوداني: 50 ألف نازح وصلوا من الفاشر والمناطق المحيطة إلى محلية الدبة بولاية شمال السودان وهم بحاجة لرعاية ومساعدات
Lebanon 24
وزير التنمية الاجتماعية السوداني: 50 ألف نازح وصلوا من الفاشر والمناطق المحيطة إلى محلية الدبة بولاية شمال السودان وهم بحاجة لرعاية ومساعدات
04/12/2025 01:18:08
04/12/2025 01:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: برلين ستقدم نحو 150 مليون يورو ضمن حزمة الأسلحة الأميركية الموجهة إلى أوكرانيا
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: برلين ستقدم نحو 150 مليون يورو ضمن حزمة الأسلحة الأميركية الموجهة إلى أوكرانيا
04/12/2025 01:18:08
04/12/2025 01:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
القوى السياسية
الديمقراطي
الإثيوبية
عبد الله
ديمقراطي
سوداني
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا
16:52 | 2025-12-03
03/12/2025 04:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
16:45 | 2025-12-03
03/12/2025 04:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو: الجيش الفنزويلي منتشر في كلّ البلاد بسبب التهديدات الأميركية
Lebanon 24
مادورو: الجيش الفنزويلي منتشر في كلّ البلاد بسبب التهديدات الأميركية
16:32 | 2025-12-03
03/12/2025 04:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن استراتيجية "هيمنة الدرون".. واشنطن تنشر مسيّرات انتحارية منخفضة الكلفة في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ضمن استراتيجية "هيمنة الدرون".. واشنطن تنشر مسيّرات انتحارية منخفضة الكلفة في الشرق الأوسط
16:00 | 2025-12-03
03/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ساعات في الكرملين… مبعوثو ترامب يقدّمون تقريرًا "مفصلًا ومثمرًا" عن لقاء بوتين
Lebanon 24
5 ساعات في الكرملين… مبعوثو ترامب يقدّمون تقريرًا "مفصلًا ومثمرًا" عن لقاء بوتين
15:32 | 2025-12-03
03/12/2025 03:32:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-12-03
ترامب: بوتين أعطى إشارة بأنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا
16:45 | 2025-12-03
الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات اللجوء للسوريين بعد عام على "سقوط الأسد"
16:32 | 2025-12-03
مادورو: الجيش الفنزويلي منتشر في كلّ البلاد بسبب التهديدات الأميركية
16:00 | 2025-12-03
ضمن استراتيجية "هيمنة الدرون".. واشنطن تنشر مسيّرات انتحارية منخفضة الكلفة في الشرق الأوسط
15:32 | 2025-12-03
5 ساعات في الكرملين… مبعوثو ترامب يقدّمون تقريرًا "مفصلًا ومثمرًا" عن لقاء بوتين
15:14 | 2025-12-03
بعد إصابة جنود إسرائيليين في اشتباكات رفح.. نتنياهو يتوعّد حماس!
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 01:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 01:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 01:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24