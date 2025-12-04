22
عربي-دولي
بعد اشتباكات رفح.. نتنياهو: حماس تنتهك الهدنة
Lebanon 24
04-12-2025
|
00:56
A-
A+
أعلن الجيش
الإسرائيلي
إصابة أربعة جنود الأربعاء في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في جنوب
قطاع غزة
، حيث يسري وقف لإطلاق النار بين
إسرائيل
وحماس منذ 10 تشرين الأول أُبرم بضغط أميركي، رغم تسجيل خروقات متكررة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال عملية في منطقة شرق
رفح
، واجه جنوده عدداً من المسلحين الذين خرجوا من نفق.
وأضاف في بيان "خلال الاشتباك، أصيب جندي بجروح بالغة، وجنديان وضابط صف بجروح متوسطة"، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من جهتها، ذكرت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" أن الجيش قتل ما لا يقل عن اثنين من المسلحين الذين خرجوا من النفق في رفح وهاجموا الجنود الإسرائيليين أثناء عملهم في المنطقة.
كما أشارت الصحيفة
الإسرائيلية
إلى تمكن عدد آخر من المسلحين من الفرار.
وفي تصريح صادر عن مكتبه، اتهم رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
حركة
حماس
بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن إسرائيل "سترد على ذلك بما يتناسب مع سياستها الرافضة لأي مساس بجنود الجيش".
