بعد اشتباكات رفح.. نتنياهو: حماس تنتهك الهدنة

Advertisement

أعلن الجيش إصابة أربعة جنود الأربعاء في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في جنوب ، حيث يسري وقف لإطلاق النار بين وحماس منذ 10 تشرين الأول أُبرم بضغط أميركي، رغم تسجيل خروقات متكررة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال عملية في منطقة شرق ، واجه جنوده عدداً من المسلحين الذين خرجوا من نفق.وأضاف في بيان "خلال الاشتباك، أصيب جندي بجروح بالغة، وجنديان وضابط صف بجروح متوسطة"، وتم إجلاؤهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.من جهتها، ذكرت صحيفة " " أن الجيش قتل ما لا يقل عن اثنين من المسلحين الذين خرجوا من النفق في رفح وهاجموا الجنود الإسرائيليين أثناء عملهم في المنطقة.كما أشارت الصحيفة إلى تمكن عدد آخر من المسلحين من الفرار.وفي تصريح صادر عن مكتبه، اتهم رئيس الوزراء حركة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن إسرائيل "سترد على ذلك بما يتناسب مع سياستها الرافضة لأي مساس بجنود الجيش".