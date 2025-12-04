22
عربي-دولي
بسبب زورق في الكاريبي.. وزير الدفاع الأميركي في ورطة جديدة
Lebanon 24
04-12-2025
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه
وزير الدفاع
الأميركي
بيت هيغسيث
أزمة جديدة، بسبب ضربة استهدفت زورقاً في
البحر الكاريبي
.
فبعدما خلص
مكتب المفتش العام
في
البنتاغون
إلى أن هيغسيث عرّض الجنود
الأميركيين
ومهمتهم للخطر عندما استخدم تطبيق "سيغنال" لتبادل الرسائل، في نقل معلومات حساسة بشأن ضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن قبل أشهر عدة، كشف مصدران مطلعان أن البنتاغون كان يعلم بوجود ناجين بعد هجوم وقع في سبتمبر الماضي على زورق يُزعم أنه يهرب المخدرات في البحر
الكاريبي
، ومع ذلك نفذت القوات الأميركية ضربة لاحقة.
وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم
الكشف عن
هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث علناً، أن السبب وراء الضربة الثانية كان ضرورة إغراق الزورق بالكامل، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
