Advertisement

عربي-دولي

بسبب زورق في الكاريبي.. وزير الدفاع الأميركي في ورطة جديدة

Lebanon 24
04-12-2025 | 01:40
A-
A+
Doc-P-1450645-639004346485935005.webp
Doc-P-1450645-639004346485935005.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أزمة جديدة، بسبب ضربة استهدفت زورقاً في البحر الكاريبي.
Advertisement

فبعدما خلص مكتب المفتش العام في البنتاغون إلى أن هيغسيث عرّض الجنود الأميركيين ومهمتهم للخطر عندما استخدم تطبيق "سيغنال" لتبادل الرسائل، في نقل معلومات حساسة بشأن ضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن قبل أشهر عدة، كشف مصدران مطلعان أن البنتاغون كان يعلم بوجود ناجين بعد هجوم وقع في سبتمبر الماضي على زورق يُزعم أنه يهرب المخدرات في البحر الكاريبي، ومع ذلك نفذت القوات الأميركية ضربة لاحقة.
وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث علناً، أن السبب وراء الضربة الثانية كان ضرورة إغراق الزورق بالكامل، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: الجيش الأميركي نفذ ضربة عسكرية قاتلة استهدفت سفينة في منطقة البحر الكاريبي
lebanon 24
04/12/2025 09:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي: الإدارة الأميركية هي الطرف المعتدي من خلال عسكرة منطقة الكاريبي وتهديد الشعب الفنزويلي
lebanon 24
04/12/2025 09:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: مقتل 3 أشخاص كانوا على متن السفينة المستهدفة في الكاريبي ولم يصب أي من القوات الأميركية بأذى
lebanon 24
04/12/2025 09:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: حاملة الطائرات جيرالد فورد تصل إلى الكاريبي لحماية أمن بلادنا ضد الإرهاب المرتبط بالمخدرات
lebanon 24
04/12/2025 09:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب المفتش العام

البحر الكاريبي

المفتش العام

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

الأميركيين

البنتاغون

الكاريبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:22 | 2025-12-04
02:21 | 2025-12-04
00:56 | 2025-12-04
00:52 | 2025-12-04
00:43 | 2025-12-04
00:36 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24