بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة

أعلن ، اليوم الخميس ان الجانب الأميركي قام بتقسيم البنود الـ27 من خطة الرئيس الأميركي بشأن إلى 4 حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.ولفت إلى أن المقترحات الأميركية تضمنت نقاطا لم توافق عليها ، مشيرا إلى أن المقترحات التي حملها الوفد الأميركي استندت للتفاهمات مع خلال قمة ألاسكا.وقال إن البحث عن حل للأزمة مهمة صعبة.وأكد أن ستفرض سيطرتها على دونباس بأي وسيلة ممكنة.واجتمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع الرئيس بوتين، ولكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.وجاء هذا اللقاء في أعقاب المفاوضات التي جرت بين المفوضين والأوكرانيين في فلوريدا، الأحد، ووصفها الأمريكي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".