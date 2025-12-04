Advertisement

بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة

Lebanon 24
04-12-2025 | 03:34
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس ان الجانب الأميركي قام بتقسيم البنود الـ27 من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا إلى 4 حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
ولفت إلى أن المقترحات الأميركية تضمنت نقاطا لم توافق عليها موسكو، مشيرا إلى أن المقترحات التي حملها الوفد الأميركي استندت للتفاهمات مع ترامب خلال قمة ألاسكا.

وقال إن البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة. 

وأكد بوتين أن روسيا ستفرض سيطرتها على دونباس بأي وسيلة ممكنة.

واجتمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر  مع الرئيس بوتين، ولكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.

وجاء هذا اللقاء في أعقاب المفاوضات التي جرت بين المفوضين الأميركيين والأوكرانيين في فلوريدا، الأحد، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".
