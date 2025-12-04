24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة
Lebanon 24
04-12-2025
|
03:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الرئيس الروسي
،
فلاديمير بوتين
اليوم الخميس ان الجانب الأميركي قام بتقسيم البنود الـ27 من خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن
أوكرانيا
إلى 4 حزم واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
Advertisement
ولفت إلى أن المقترحات الأميركية تضمنت نقاطا لم توافق عليها
موسكو
، مشيرا إلى أن المقترحات التي حملها الوفد الأميركي استندت للتفاهمات مع
ترامب
خلال قمة ألاسكا.
وقال إن البحث عن حل للأزمة
الأوكرانية
مهمة صعبة.
وأكد
بوتين
أن
روسيا
ستفرض سيطرتها على دونباس بأي وسيلة ممكنة.
واجتمع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر مع الرئيس بوتين، ولكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.
وجاء هذا اللقاء في أعقاب المفاوضات التي جرت بين المفوضين
الأميركيين
والأوكرانيين في فلوريدا، الأحد، ووصفها
وزير الخارجية
الأمريكي ماركو روبيو بأنها "مثمرة".
مواضيع ذات صلة
بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة
Lebanon 24
بوتين: البحث عن حل للأزمة الأوكرانية مهمة صعبة
04/12/2025 13:16:23
04/12/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: البحث عن حل لأزمة أوكرانيا مهمة صعبة
Lebanon 24
بوتين: البحث عن حل لأزمة أوكرانيا مهمة صعبة
04/12/2025 13:16:23
04/12/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرة الاستخبارات الأميركية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
Lebanon 24
مديرة الاستخبارات الأميركية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
04/12/2025 13:16:23
04/12/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: نزع سلاح حماس وإعمار غزة "مهمة صعبة"
Lebanon 24
روبيو: نزع سلاح حماس وإعمار غزة "مهمة صعبة"
04/12/2025 13:16:23
04/12/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الأميركيين
فلاديمير
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
سكرتيره تشعل الغضب داخل إسرائيل
Lebanon 24
سكرتيره تشعل الغضب داخل إسرائيل
05:47 | 2025-12-04
04/12/2025 05:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بكين تضغط على طوكيو: تراجعوا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان
Lebanon 24
بكين تضغط على طوكيو: تراجعوا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان
05:44 | 2025-12-04
04/12/2025 05:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله "مستاء"... هذا ما فعله أحد القياديين بعد الضجة في العراق
Lebanon 24
حزب الله "مستاء"... هذا ما فعله أحد القياديين بعد الضجة في العراق
05:40 | 2025-12-04
04/12/2025 05:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل على الولايات المتحدة القلق من الأسلحة النووية التي يملكها بوتين؟
Lebanon 24
هل على الولايات المتحدة القلق من الأسلحة النووية التي يملكها بوتين؟
05:30 | 2025-12-04
04/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا ترفع لهجة تحذيرها لأوروبا: قد نلجأ إلى الحرب
Lebanon 24
روسيا ترفع لهجة تحذيرها لأوروبا: قد نلجأ إلى الحرب
05:23 | 2025-12-04
04/12/2025 05:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:47 | 2025-12-04
سكرتيره تشعل الغضب داخل إسرائيل
05:44 | 2025-12-04
بكين تضغط على طوكيو: تراجعوا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان
05:40 | 2025-12-04
حزب الله "مستاء"... هذا ما فعله أحد القياديين بعد الضجة في العراق
05:30 | 2025-12-04
هل على الولايات المتحدة القلق من الأسلحة النووية التي يملكها بوتين؟
05:23 | 2025-12-04
روسيا ترفع لهجة تحذيرها لأوروبا: قد نلجأ إلى الحرب
05:12 | 2025-12-04
دولة عربية تتراجع عن تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 13:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24