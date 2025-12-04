23
عربي-دولي
كارثة فيضانات آسيا.. عداد القتلى تجاوز الـ1400
Lebanon 24
04-12-2025
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
استمرت عمليات الإغاثة والإنقاذ في الدول المتضررة من الفيضانات في
آسيا
، مع ارتفاع عدد القتلى إلى 1438 شخصا ومئات المفقودين، جراء فيضانات وانهيارات أرضية وعواصف وأعاصير غير مسبوقة ضربت
إندونيسيا
وماليزيا وسريلانكا والهند وتايلاند
في إندونيسيا وحدها، أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية في
سومطرة
بحياة 776 شخصا، فيما لا يزال 564 في عداد المفقودين، وأثرت الكارثة على أكثر من 3,2 مليون شخص، ونزوح أكثر من مليون إلى مناطق آمنة، وسط جهود لفتح الطرق والوصول إلى المجتمعات المعزولة
في سريلانكا، ارتفع عدد ضحايا الإعصار ديتواه إلى 479 قتيلا و350 مفقودا، مع تخصيص 50 مليار روبية لبرامج الإغاثة والتنمية، واستمرار تدفق المساعدات الدولية من دول عدة ووكالات أممية لمساندة نحو 8000 نازح في مراكز الإيواء
جنوب تايلاند شهد مقتل 176 شخصا وأكثر من مليوني متضرر، فيما أقرت الحكومة حزمة دعم تشمل تجميد سداد القروض وقروضا بدون فوائد ومساعدات لإصلاح المنازل، إضافة إلى مخصصات لإعادة إعمار مدينة هات ياي التي تعرضت لأسوأ فيضانات منذ 25 عاما.
