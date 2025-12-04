كارثة فيضانات آسيا.. عداد القتلى تجاوز الـ1400

Advertisement

في إندونيسيا وحدها، أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية في بحياة 776 شخصا، فيما لا يزال 564 في عداد المفقودين، وأثرت الكارثة على أكثر من 3,2 مليون شخص، ونزوح أكثر من مليون إلى مناطق آمنة، وسط جهود لفتح الطرق والوصول إلى المجتمعات المعزولةفي سريلانكا، ارتفع عدد ضحايا الإعصار ديتواه إلى 479 قتيلا و350 مفقودا، مع تخصيص 50 مليار روبية لبرامج الإغاثة والتنمية، واستمرار تدفق المساعدات الدولية من دول عدة ووكالات أممية لمساندة نحو 8000 نازح في مراكز الإيواءجنوب تايلاند شهد مقتل 176 شخصا وأكثر من مليوني متضرر، فيما أقرت الحكومة حزمة دعم تشمل تجميد سداد القروض وقروضا بدون فوائد ومساعدات لإصلاح المنازل، إضافة إلى مخصصات لإعادة إعمار مدينة هات ياي التي تعرضت لأسوأ فيضانات منذ 25 عاما.