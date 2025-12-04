ترامب: أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!

استهلّ الرئيس الأميركي ، الخميس، برسالة غامضة ومقلقة على منصّة "تروث سوشيال"، قال فيها: "أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!".

Advertisement

ولا يزال من غير الواضح تماماً ما الذي يقصده بهذه العبارة. إلا أنه سبق أن استخدم مصطلح "التسمّم" لوصف الهجرة إلى البلاد بطريقة تحمل طابعاً عدائياً تجاه الأجانب. (العربية)