عربي-دولي
ترامب: أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!
Lebanon 24
04-12-2025
|
09:00
A-
A+
استهلّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
،
صباح اليوم
الخميس، برسالة غامضة ومقلقة على منصّة "تروث سوشيال"، قال فيها: "أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!".
ولا يزال من غير الواضح تماماً ما الذي يقصده
ترامب
بهذه العبارة. إلا أنه سبق أن استخدم مصطلح "التسمّم" لوصف الهجرة إلى البلاد بطريقة تحمل طابعاً عدائياً تجاه الأجانب. (العربية)
