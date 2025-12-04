Advertisement

عربي-دولي

ترامب: أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!

Lebanon 24
04-12-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1450845-639004609897606705.png
Doc-P-1450845-639004609897606705.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، برسالة غامضة ومقلقة على منصّة "تروث سوشيال"، قال فيها: "أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!".
Advertisement
 
 
ولا يزال من غير الواضح تماماً ما الذي يقصده ترامب بهذه العبارة. إلا أنه سبق أن استخدم مصطلح "التسمّم" لوصف الهجرة إلى البلاد بطريقة تحمل طابعاً عدائياً تجاه الأجانب. (العربية)
مواضيع ذات صلة
سلام: نتنياهو يتعامل مع الحرب كما يتعامل المرء مع "ركوب الدراجة" وإذا توقّف سيسقط
lebanon 24
04/12/2025 17:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول أميركي: ترامب لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع فنزويلا
lebanon 24
04/12/2025 17:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فقدنا شيئا بالأمس لكن سنتعامل مع نتائج الانتخابات في نيويورك وغيرها
lebanon 24
04/12/2025 17:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز: لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل
lebanon 24
04/12/2025 17:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

صباح اليوم

دونالد

برسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2025-12-04
10:22 | 2025-12-04
10:18 | 2025-12-04
10:00 | 2025-12-04
09:43 | 2025-12-04
09:00 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24