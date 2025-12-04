20
حرب واشنطن ضدّ القوارب مستمرة
Lebanon 24
04-12-2025
|
23:07
A-
A+
أعلن الجيش الأميركي أنه قتل أربعة أشخاص في غارة جوية استهدفت قاربًا سريعًا في المياه الدولية شرق
المحيط الهادئ
، بعد الاشتباه في أنه ينقل شحنات مخدرات عبر "طريق معروف للتهريب".
وأوضحت
القيادة العسكرية الجنوبية
أن القارب كان تُديره "منظمة مصنفة إرهابية"، مشيرة إلى أن معلومات استخباراتية سبقت الاستهداف، ونشرت مقطع فيديو يُظهر القارب قبل أن يُصاب بانفجار وتلتهمه النيران.
وتأتي هذه الضربة في ظل تصاعد الانتقادات للعمليات الأميركية ضد قوارب التهريب في المنطقة، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 85 شخصًا، وسط أسئلة متزايدة حول قواعد الاشتباك وحدود استخدام القوة في هذه العمليات. (العين)
