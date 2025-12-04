Advertisement

عربي-دولي

حرب واشنطن ضدّ القوارب مستمرة

Lebanon 24
04-12-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1451001-639005117672268558.png
Doc-P-1451001-639005117672268558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الأميركي أنه قتل أربعة أشخاص في غارة جوية استهدفت قاربًا سريعًا في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ، بعد الاشتباه في أنه ينقل شحنات مخدرات عبر "طريق معروف للتهريب".
Advertisement
 
وأوضحت القيادة العسكرية الجنوبية أن القارب كان تُديره "منظمة مصنفة إرهابية"، مشيرة إلى أن معلومات استخباراتية سبقت الاستهداف، ونشرت مقطع فيديو يُظهر القارب قبل أن يُصاب بانفجار وتلتهمه النيران.

وتأتي هذه الضربة في ظل تصاعد الانتقادات للعمليات الأميركية ضد قوارب التهريب في المنطقة، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 85 شخصًا، وسط أسئلة متزايدة حول قواعد الاشتباك وحدود استخدام القوة في هذه العمليات. (العين)
مواضيع ذات صلة
الغارة الـ20.. أميركا مستمرة بضرب القوارب
lebanon 24
05/12/2025 08:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تعمد الاحتلال قتل طفلين يؤكد أن حرب الإبادة مستمرة ضد غزة وندعو الوسطاء للتحرك الجاد لوقف خروق الاحتلال
lebanon 24
05/12/2025 08:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنضرب القوارب التي تنقل المخدرات في المياه الدولية
lebanon 24
05/12/2025 08:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الحكومة البريطانية تستدعي السفير الروسي للرد على حملة الأنشطة العدائية المستمرة ضد المملكة المتحدة
lebanon 24
05/12/2025 08:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة العسكرية الجنوبية

القيادة العسكرية

المحيط الهادئ

العين

بيت أ

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:04 | 2025-12-05
00:44 | 2025-12-05
00:41 | 2025-12-05
00:24 | 2025-12-05
00:10 | 2025-12-05
23:57 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24