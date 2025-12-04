حرب واشنطن ضدّ القوارب مستمرة

أعلن الجيش الأميركي أنه قتل أربعة أشخاص في غارة جوية استهدفت قاربًا سريعًا في المياه الدولية شرق ، بعد الاشتباه في أنه ينقل شحنات مخدرات عبر "طريق معروف للتهريب".

وأوضحت أن القارب كان تُديره "منظمة مصنفة إرهابية"، مشيرة إلى أن معلومات استخباراتية سبقت الاستهداف، ونشرت مقطع فيديو يُظهر القارب قبل أن يُصاب بانفجار وتلتهمه النيران.



وتأتي هذه الضربة في ظل تصاعد الانتقادات للعمليات الأميركية ضد قوارب التهريب في المنطقة، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 85 شخصًا، وسط أسئلة متزايدة حول قواعد الاشتباك وحدود استخدام القوة في هذه العمليات. (العين)