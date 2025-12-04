Advertisement

عربي-دولي

5 طائرات مسيّرة حلّقت قرب طائرة زيلينسكي.. هذا ما كشفته صحيفة ايرلندية

Lebanon 24
04-12-2025 | 23:11
رصدت سفينة تابعة للبحرية الأيرلندية ما يصل إلى خمس طائرات مسيّرة تحلق بالقرب من مسار طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله في زيارة دولة إلى أيرلندا يوم الإثنين الماضي.
وذكرت صحيفة "آيريش تايمز" الايرلندية أن عملية الرصد أثارت استنفارا أمنيا واسعا وسط مخاوف من أنها محاولة للتدخل في مسار الرحلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الطائرة، التي وصلت قبل موعدها بقليل، لم تكن معرضة للخطر.
ووصل الوفد الأوكراني في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين وغادر في وقت متأخر من اليوم التالي في إطار رحلة للمساعدة في حشد الدعم الأوروبي لكييف في الوقت الذي تواصل فيه روسيا حربها على أوكرانيا.

وأدت توغلات الطائرات المسيّرة، التي لم يُكشف عن الجهة المسؤولة عنها حتى الآن، إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في أوروبا في الآونة الأخيرة.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه التوغلات بأنها "حرب متعددة الوسائل".
 
