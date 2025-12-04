24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
5 طائرات مسيّرة حلّقت قرب طائرة زيلينسكي.. هذا ما كشفته صحيفة ايرلندية
Lebanon 24
04-12-2025
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصدت سفينة تابعة للبحرية الأيرلندية ما يصل إلى خمس طائرات مسيّرة تحلق بالقرب من مسار طائرة الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
لدى وصوله في زيارة دولة إلى أيرلندا يوم الإثنين الماضي.
Advertisement
وذكرت صحيفة "آيريش تايمز" الايرلندية أن عملية الرصد أثارت استنفارا أمنيا واسعا وسط مخاوف من أنها محاولة للتدخل في مسار الرحلة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الطائرة، التي وصلت قبل موعدها بقليل، لم تكن معرضة للخطر.
ووصل الوفد الأوكراني في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين وغادر في وقت متأخر
من اليوم
التالي في إطار رحلة للمساعدة في حشد الدعم
الأوروبي
لكييف في الوقت الذي تواصل فيه
روسيا
حربها على
أوكرانيا
.
وأدت توغلات الطائرات المسيّرة، التي لم يُكشف عن الجهة المسؤولة عنها حتى الآن، إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في
أوروبا
في الآونة الأخيرة.
ووصفت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين هذه التوغلات بأنها "حرب متعددة الوسائل".
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة "فولجوجراد" صباح اليوم
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة "فولجوجراد" صباح اليوم
05/12/2025 14:01:52
05/12/2025 14:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
05/12/2025 14:01:52
05/12/2025 14:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم خلال الليل
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم خلال الليل
05/12/2025 14:01:52
05/12/2025 14:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد: موسكو استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيّرة و37 صاروخا في هجوم شنته ليلا
05/12/2025 14:01:52
05/12/2025 14:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية
فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير
زيلينسكي
أوكرانيا
من اليوم
الأوروبي
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:44 | 2025-12-05
05/12/2025 06:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
06:22 | 2025-12-05
05/12/2025 06:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:44 | 2025-12-05
05/12/2025 05:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:30 | 2025-12-05
05/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-12-05
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
06:44 | 2025-12-05
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:22 | 2025-12-05
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
05:44 | 2025-12-05
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:30 | 2025-12-05
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:22 | 2025-12-05
الاستراتيجية الأميركية الجديدة تحذّر من "محو الحضارة الأوروبية" خلال 20 عاماً
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 14:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 14:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 14:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24