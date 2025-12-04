5 طائرات مسيّرة حلّقت قرب طائرة زيلينسكي.. هذا ما كشفته صحيفة ايرلندية

Advertisement

رصدت سفينة تابعة للبحرية الأيرلندية ما يصل إلى خمس طائرات مسيّرة تحلق بالقرب من مسار طائرة الرئيس الأوكراني لدى وصوله في زيارة دولة إلى أيرلندا يوم الإثنين الماضي.وذكرت صحيفة "آيريش تايمز" الايرلندية أن عملية الرصد أثارت استنفارا أمنيا واسعا وسط مخاوف من أنها محاولة للتدخل في مسار الرحلة.ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الطائرة، التي وصلت قبل موعدها بقليل، لم تكن معرضة للخطر.ووصل الوفد الأوكراني في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين وغادر في وقت متأخر التالي في إطار رحلة للمساعدة في حشد الدعم لكييف في الوقت الذي تواصل فيه حربها على .وأدت توغلات الطائرات المسيّرة، التي لم يُكشف عن الجهة المسؤولة عنها حتى الآن، إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في في الآونة الأخيرة.ووصفت رئيسة أورسولا فون دير لاين هذه التوغلات بأنها "حرب متعددة الوسائل".