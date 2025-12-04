Advertisement

عربي-دولي

قرار أميركي جديد يضيّق الخناق على اللاجئين وطالبي اللجوء

Lebanon 24
04-12-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1451006-639005122638295784.jpg
Doc-P-1451006-639005122638295784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة جديدة ضمن سياستها المتشددة تجاه المهاجرين، معلنة خفض مدة صلاحية تصاريح العمل الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء وعدد من الفئات الأخرى من خمس سنوات إلى 18 شهراً فقط.
Advertisement

ويأتي القرار بعد يومين من تعليق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة تخضع أساساً لقيود سفر، وفي مقدمتها أفغانستان واليمن وهايتي وفنزويلا والسودان والصومال، إضافة إلى وقف منح البطاقة الخضراء والجنسية للقادمين منها.

وربطت الإدارة الأميركية هذا الإجراء بحادث إطلاق نار وقع في 26 تشرين الثاني بواشنطن، نفّذه رجل أفغاني دخل البلاد ضمن برنامج إعادة التوطين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021، وأدى إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني.

مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة، جوزيف إدلو، اعتبر أن تقليص مدة التصاريح "ضرورة للحد من المخاطر" وإجراء يتيح "فحصاً متكرراً يكشف أي نوايا مؤذية". وأضاف أن الهجوم الأخير أظهر الحاجة إلى تشديد التدقيق على الأجانب داخل الولايات المتحدة.

ويأتي القرار في سياق حملة ترامب المتجددة ضد الهجرة، إذ سبق أن توعد بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وصرّح مؤخراً بأنه يسعى إلى "إيقاف الهجرة بشكل دائم من كل دول العالم الثالث".
مواضيع ذات صلة
واشنطن "تشدد الخناق": حملة أميركية جديدة لتجفيف تمويل حزب الله
lebanon 24
05/12/2025 14:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجرة الأميركية توقف جميع قرارات اللجوء حتى يتم فحص كل ملف بدقة
lebanon 24
05/12/2025 14:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان متوجها الى اهل الجنوب والبقاع والضاحية: دولتكم تحاصركم وتشدّ الخناق على أعناقكم
lebanon 24
05/12/2025 14:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم منسقية اللاجئين في دارفور: نطالب بهدنة إنسانية مؤقتة لإيصال المساعدات إلى الفاشر (الجزيرة)
lebanon 24
05/12/2025 14:01:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

أفغانستان

السودان

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-12-05
06:44 | 2025-12-05
06:22 | 2025-12-05
05:44 | 2025-12-05
05:30 | 2025-12-05
05:22 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24