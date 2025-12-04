ما الذي يخطط له ترامب لغزة قبل عيد الميلاد؟

Advertisement

كشف موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، أن الرئيس الأميركي يستعد للإعلان، قبل ، عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة، ضمن مسار سياسي وأمني جديد تعمل عليه .وبحسب التقرير، فإن تضع اللمسات الأخيرة على هيكل الحكومة الجديدة في القطاع، في وقت يجري فيه تجهيز ستتولى مهام على الأرض خلال المرحلة المقبلة. وتشير التقديرات الأميركية إلى أن الإعلان عن هذه القوة وعن الحكومة المرتقبة سيتم خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. (سكاي نيوز)