Advertisement

عربي-دولي

ما الذي يخطط له ترامب لغزة قبل عيد الميلاد؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1451009-639005125964043554.webp
Doc-P-1451009-639005125964043554.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد للإعلان، قبل عيد الميلاد، عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة، ضمن مسار سياسي وأمني جديد تعمل عليه واشنطن.
Advertisement

وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية تضع اللمسات الأخيرة على هيكل الحكومة الجديدة في القطاع، في وقت يجري فيه تجهيز قوة دولية ستتولى مهام على الأرض خلال المرحلة المقبلة. وتشير التقديرات الأميركية إلى أن الإعلان عن هذه القوة وعن الحكومة المرتقبة سيتم خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ويتكوف و كوشنير يقتحمان "الكيريا"...ما الذي يُخطط لغزة؟
lebanon 24
05/12/2025 14:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: ترامب يعتزم إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من عملية السلام في غزة قبل عيد الميلاد
lebanon 24
05/12/2025 14:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة تهزّ الفلبين.. وهذا ما سيحصل قبل عيد الميلاد
lebanon 24
05/12/2025 14:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الإقبال المبكر على زينة عيد الميلاد: بحثٌ عن الفرح وسط الأزمات
lebanon 24
05/12/2025 14:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

دونالد ترامب

عيد الميلاد

قوة دولية

سكاي نيوز

سكاي نيو

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-12-05
06:44 | 2025-12-05
06:22 | 2025-12-05
05:44 | 2025-12-05
05:30 | 2025-12-05
05:22 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24