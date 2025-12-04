24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون في بكين.. باريس تطلب ضغطًا على موسكو والصين تشدد على "السلام والتعاون"
Lebanon 24
04-12-2025
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، في زيارة دولة من ثلاثة أيام تهدف إلى إشراك
الصين
في جهود الضغط على
روسيا
من أجل وقف إطلاق النار في
أوكرانيا
، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتوترة بين الجانبين، فيما تستعد
باريس
لتولي رئاسة مجموعة السبع العام المقبل.
Advertisement
ماكرون حذّر من "خطر تفكك النظام الدولي الذي جلب السلام للعالم لعقود"، داعيًا بكين إلى الانضمام إلى الجهود الرامية لوقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن، ولو على شكل وقف مؤقت للضربات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية" في أوكرانيا. شي لم يلبّ الدعوة مباشرة، لكنه أكد أن "الصين تدعم كل الجهود التي تعمل من أجل السلام"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تسوية مقبولة لجميع الأطراف.
على المستوى الإقليمي، أعلن شي أن بلاده ستقدم 100 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، داعيًا إلى "رفع راية التعددية" وتعزيز "الاستقلال والرؤية الاستراتيجية" في العلاقات بين باريس وبكين، مع تبادل الدعم في
القضايا
الأساسية لكل طرف.
اقتصاديًا، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الطيران والفضاء والطاقة النووية والصناعات الخضراء والذكاء الاصطناعي، ووقّعا 12 اتفاقية تشمل البحث العلمي والتعليم العالي وحماية الباندا العملاقة. وتأتي هذه الخطوات في ظل عجز تجاري
أوروبي
هائل مع الصين يتجاوز 300 مليار يورو، تمثل بكين وحدها 46% من العجز التجاري الفرنسي، وفي ظل نزاعات تجارية متصاعدة بين
الاتحاد الأوروبي
والصين، خصوصًا في ملف السيارات الكهربائية والبراندي والمنتجات الغذائية الأوروبية.
ويرى خبراء أن بكين تستغل انفتاح باريس لتعزيز علاقاتها الثنائية مع واحدة من أكبر القوى الأوروبية، في مقاربة قد تُضعف تماسك الموقف
الأوروبي
الموحد تجاه الصين، بينما تحاول الأخيرة طمأنة شركائها بقول شي إن "باب الصين المفتوح لن يتسع إلا"، مع تعهّد بتوسيع الوصول إلى الأسواق وتنظيم سلاسل التوريد عبر الحدود. (فرانس24)
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": التقديرات الأميركية بأن تطلب روسيا والصين تعديلات غلى مشروع القرار بشأن غزة
Lebanon 24
"أكسيوس": التقديرات الأميركية بأن تطلب روسيا والصين تعديلات غلى مشروع القرار بشأن غزة
05/12/2025 14:02:20
05/12/2025 14:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قصر الإليزيه: زيارة ماكرون للصين تهدف لاستمرار الحوار الجاد مع بكين
Lebanon 24
قصر الإليزيه: زيارة ماكرون للصين تهدف لاستمرار الحوار الجاد مع بكين
05/12/2025 14:02:20
05/12/2025 14:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني لماكرون: للتمسك بالحوار المتساوي والتعاون المفتوح مع باريس
Lebanon 24
الرئيس الصيني لماكرون: للتمسك بالحوار المتساوي والتعاون المفتوح مع باريس
05/12/2025 14:02:20
05/12/2025 14:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: نعمل مع الصين لضمان السلام الحقيقي في العالم
Lebanon 24
ماكرون: نعمل مع الصين لضمان السلام الحقيقي في العالم
05/12/2025 14:02:20
05/12/2025 14:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الرئيس الفرنسي
أوكرانيا
الأوروبي
الثنائي
القضايا
أوروبي
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:44 | 2025-12-05
05/12/2025 06:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
06:22 | 2025-12-05
05/12/2025 06:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:44 | 2025-12-05
05/12/2025 05:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:30 | 2025-12-05
05/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-12-05
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
06:44 | 2025-12-05
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:22 | 2025-12-05
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
05:44 | 2025-12-05
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:30 | 2025-12-05
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:22 | 2025-12-05
الاستراتيجية الأميركية الجديدة تحذّر من "محو الحضارة الأوروبية" خلال 20 عاماً
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 14:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 14:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 14:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24