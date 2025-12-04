Advertisement

عربي-دولي

ماكرون في بكين.. باريس تطلب ضغطًا على موسكو والصين تشدد على "السلام والتعاون"

Lebanon 24
04-12-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1451010-639005129551562164.png
Doc-P-1451010-639005129551562164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، في زيارة دولة من ثلاثة أيام تهدف إلى إشراك الصين في جهود الضغط على روسيا من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتوترة بين الجانبين، فيما تستعد باريس لتولي رئاسة مجموعة السبع العام المقبل.
Advertisement

ماكرون حذّر من "خطر تفكك النظام الدولي الذي جلب السلام للعالم لعقود"، داعيًا بكين إلى الانضمام إلى الجهود الرامية لوقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن، ولو على شكل وقف مؤقت للضربات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية" في أوكرانيا. شي لم يلبّ الدعوة مباشرة، لكنه أكد أن "الصين تدعم كل الجهود التي تعمل من أجل السلام"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تسوية مقبولة لجميع الأطراف.

على المستوى الإقليمي، أعلن شي أن بلاده ستقدم 100 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، داعيًا إلى "رفع راية التعددية" وتعزيز "الاستقلال والرؤية الاستراتيجية" في العلاقات بين باريس وبكين، مع تبادل الدعم في القضايا الأساسية لكل طرف.

اقتصاديًا، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الطيران والفضاء والطاقة النووية والصناعات الخضراء والذكاء الاصطناعي، ووقّعا 12 اتفاقية تشمل البحث العلمي والتعليم العالي وحماية الباندا العملاقة. وتأتي هذه الخطوات في ظل عجز تجاري أوروبي هائل مع الصين يتجاوز 300 مليار يورو، تمثل بكين وحدها 46% من العجز التجاري الفرنسي، وفي ظل نزاعات تجارية متصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والصين، خصوصًا في ملف السيارات الكهربائية والبراندي والمنتجات الغذائية الأوروبية.

ويرى خبراء أن بكين تستغل انفتاح باريس لتعزيز علاقاتها الثنائية مع واحدة من أكبر القوى الأوروبية، في مقاربة قد تُضعف تماسك الموقف الأوروبي الموحد تجاه الصين، بينما تحاول الأخيرة طمأنة شركائها بقول شي إن "باب الصين المفتوح لن يتسع إلا"، مع تعهّد بتوسيع الوصول إلى الأسواق وتنظيم سلاسل التوريد عبر الحدود. (فرانس24)
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": التقديرات الأميركية بأن تطلب روسيا والصين تعديلات غلى مشروع القرار بشأن غزة
lebanon 24
05/12/2025 14:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قصر الإليزيه: زيارة ماكرون للصين تهدف لاستمرار الحوار الجاد مع بكين
lebanon 24
05/12/2025 14:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني لماكرون: للتمسك بالحوار المتساوي والتعاون المفتوح مع باريس
lebanon 24
05/12/2025 14:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نعمل مع الصين لضمان السلام الحقيقي في العالم
lebanon 24
05/12/2025 14:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي

أوكرانيا

الأوروبي

الثنائي

القضايا

أوروبي

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-12-05
06:44 | 2025-12-05
06:22 | 2025-12-05
05:44 | 2025-12-05
05:30 | 2025-12-05
05:22 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24