ماكرون في بكين.. باريس تطلب ضغطًا على موسكو والصين تشدد على "السلام والتعاون"

ماكرون حذّر من "خطر تفكك النظام الدولي الذي جلب السلام للعالم لعقود"، داعيًا بكين إلى الانضمام إلى الجهود الرامية لوقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن، ولو على شكل وقف مؤقت للضربات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية" في أوكرانيا. شي لم يلبّ الدعوة مباشرة، لكنه أكد أن "الصين تدعم كل الجهود التي تعمل من أجل السلام"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تسوية مقبولة لجميع الأطراف.على المستوى الإقليمي، أعلن شي أن بلاده ستقدم 100 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، داعيًا إلى "رفع راية التعددية" وتعزيز "الاستقلال والرؤية الاستراتيجية" في العلاقات بين باريس وبكين، مع تبادل الدعم في الأساسية لكل طرف.اقتصاديًا، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الطيران والفضاء والطاقة النووية والصناعات الخضراء والذكاء الاصطناعي، ووقّعا 12 اتفاقية تشمل البحث العلمي والتعليم العالي وحماية الباندا العملاقة. وتأتي هذه الخطوات في ظل عجز تجاري هائل مع الصين يتجاوز 300 مليار يورو، تمثل بكين وحدها 46% من العجز التجاري الفرنسي، وفي ظل نزاعات تجارية متصاعدة بين والصين، خصوصًا في ملف السيارات الكهربائية والبراندي والمنتجات الغذائية الأوروبية.ويرى خبراء أن بكين تستغل انفتاح باريس لتعزيز علاقاتها الثنائية مع واحدة من أكبر القوى الأوروبية، في مقاربة قد تُضعف تماسك الموقف الموحد تجاه الصين، بينما تحاول الأخيرة طمأنة شركائها بقول شي إن "باب الصين المفتوح لن يتسع إلا"، مع تعهّد بتوسيع الوصول إلى الأسواق وتنظيم سلاسل التوريد عبر الحدود. (فرانس24)