إقتصاد
موسكو تعمّق رصيدها في نيودلهي
Lebanon 24
04-12-2025
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبرزت صحيفة "تلغراف"
البريطانية
أن زيارة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى الهند تعكس بوضوح دفء العلاقات بين
موسكو
ونيودلهي، في مقارنة غير مباشرة مع زيارة رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر قبل نحو شهرين، التي بدت أكثر رسمية وبرودة في الشكل والمضمون.
وبحسب الصحيفة، فإن لقاء ستارمر برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اقتصر على "تبادل بارد ورسمي"، خصوصًا أن ستارمر كان قد وجّه تهنئة بعيدة عن الأضواء إلى مودي في عيد ميلاده قبل يوم واحد من الاجتماع، ما جعل الصورة العامة للزيارة متحفظة وبلا رمزية سياسية أو عاطفية كبيرة.
في المقابل، تشير "تلغراف" إلى أن برنامج زيارة
بوتين
يحمل طابعًا مختلفًا بالكامل، مع توقع "مصافحات حارة"، وموائد عشاء خاصة، وإعلان إطلاق نسخة هندية من قناة "
روسيا اليوم
"، في خطوة إعلامية تعكس رغبة موسكو في ترسيخ حضورها الناعم داخل واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم.
الصحيفة لفتت أيضًا إلى أن الضغوط الغربية المتكررة على الهند لتقليص تعاونها مع
روسيا
جاءت بنتائج عكسية، إذ استمرت نيودلهي في توسيع شراكتها مع موسكو بدل التراجع عنها، سواء في مجالات الطاقة أو السلاح أو التعاون الاستراتيجي. (روسيا اليوم)
