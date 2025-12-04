Advertisement

وبحسب الصحيفة، فإن لقاء ستارمر برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اقتصر على "تبادل بارد ورسمي"، خصوصًا أن ستارمر كان قد وجّه تهنئة بعيدة عن الأضواء إلى مودي في عيد ميلاده قبل يوم واحد من الاجتماع، ما جعل الصورة العامة للزيارة متحفظة وبلا رمزية سياسية أو عاطفية كبيرة.في المقابل، تشير "تلغراف" إلى أن برنامج زيارة يحمل طابعًا مختلفًا بالكامل، مع توقع "مصافحات حارة"، وموائد عشاء خاصة، وإعلان إطلاق نسخة هندية من قناة " "، في خطوة إعلامية تعكس رغبة موسكو في ترسيخ حضورها الناعم داخل واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم.الصحيفة لفتت أيضًا إلى أن الضغوط الغربية المتكررة على الهند لتقليص تعاونها مع جاءت بنتائج عكسية، إذ استمرت نيودلهي في توسيع شراكتها مع موسكو بدل التراجع عنها، سواء في مجالات الطاقة أو السلاح أو التعاون الاستراتيجي. (روسيا اليوم)