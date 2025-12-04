اشتباكات مسلّحة في ليبيا.. الطريق الساحلي تحوّل إلى خط نار

إغلاق الطريق الساحلي في مدينة #الزاوية، مع تحشيدات مسـ.ـلحة تتبع مجموعتي الكتيبة 103 مشاة، المعروفة بـ”#كتيبة_السلعة” بإمرة #عثمان_اللهب، وأخرى تابعة لقوة #الإسناد_الأولى – الزاوية بقيادة #محمد_بحرون الملقب بـ”#الفأر” pic.twitter.com/8y2c5TfQJO — تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) December 4, 2025 Advertisement

الاشتباكات اندلعت في محيط الطريق الساحلي، وأسفرت عن مقتل كلّ من أشرف صكح ومحمد بن كورة، وهما من منتسبي الكتيبة 103 المعروفة بـ"كتيبة السلعة" بقيادة عثمان اللهب، فيما سُجّلت ثلاث إصابات أخرى أحدها لمواطن مدني أصيب بسقوط مقذوف بالقرب منه، بحسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ.وتسبّب توسّع رقعة الاشتباكات في إغلاق الطريق الساحلي في الزاوية، من الإشارة الضوئية "أولاد صقر" حتى "بوابة الحرشة"، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة المرور واضطرار السائقين إلى استخدام طرق بديلة.الحادثة تأتي في سياق توتّر أمني متكرر تشهده المدينة، حيث تتجدّد بين الحين والآخر مواجهات بين مجموعات مسلّحة محلية، تنعكس مباشرة على حياة السكان وتُهدّد سلامة المارّين على واحد من أهم الشرايين الساحلية غرب البلاد. (روسيا اليوم)