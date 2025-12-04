Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات مسلّحة في ليبيا.. الطريق الساحلي تحوّل إلى خط نار

Lebanon 24
04-12-2025 | 23:42
أفادت وسائل إعلام ليبية بسقوط قتيلين وجريحين عسكريين، إضافة إلى مدني مصاب، في اشتباكات مسلّحة شهدتها مدينة الزاوية غرب طرابلس، مساء اليوم.

الاشتباكات اندلعت في محيط الطريق الساحلي، وأسفرت عن مقتل كلّ من أشرف صكح ومحمد بن كورة، وهما من منتسبي الكتيبة 103 المعروفة بـ"كتيبة السلعة" بقيادة عثمان اللهب، فيما سُجّلت ثلاث إصابات أخرى أحدها لمواطن مدني أصيب بسقوط مقذوف بالقرب منه، بحسب ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ.
وتسبّب توسّع رقعة الاشتباكات في إغلاق الطريق الساحلي في الزاوية، من الإشارة الضوئية "أولاد صقر" حتى "بوابة الحرشة"، ما أدى إلى شلل جزئي في حركة المرور واضطرار السائقين إلى استخدام طرق بديلة.

الحادثة تأتي في سياق توتّر أمني متكرر تشهده المدينة، حيث تتجدّد بين الحين والآخر مواجهات بين مجموعات مسلّحة محلية، تنعكس مباشرة على حياة السكان وتُهدّد سلامة المارّين على واحد من أهم الشرايين الساحلية غرب البلاد. (روسيا اليوم)
