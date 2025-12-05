24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بلجيكا تغرّد خارج السرب الأوروبي في معركة الأصول الروسية
Lebanon 24
05-12-2025
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ
البرلمان
البلجيكي، بالإجماع، الموقف الذي عبّر عنه رئيس الوزراء بارت دي ويفير برفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض لصالح
أوكرانيا
، في رسالة سياسية واضحة لبروكسل وباقي العواصم الأوروبية بأن بلجيكا غير مستعدة لتحمّل المخاطر وحدها.
Advertisement
وخلال جلسة مجلس النواب الخميس، حذّر دي ويفير وعدد من أعضاء حكومته من التداعيات القانونية والمالية لأي خطوة لمصادرة هذه الأصول، ولا سيما تلك المحتجزة عبر مؤسسة "يوروكلير" المالية العملاقة التي تتخذ من
بروكسل
مقراً لها، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع لا يمكن أن يتم "على حساب دولة واحدة تتحمل وحدها تبعات الرد الروسي أو مخاطر الدعاوى القضائية".
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مجموعة شروط لالتحاق بلجيكا بأي آلية أوروبية تخص الأصول الروسية، أبرزها أن يكون تقاسم المخاطر والمسؤولية جماعياً بين
دول الاتحاد الأوروبي
، وألا تُترك بلجيكا في واجهة المشهد وحدها بسبب وجود "يوروكلير" على أراضيها.
اللافت أنّ أي نائب، بما في ذلك من صفوف
المعارضة
، لم يعترض على هذا الموقف، ما عكس حالة نادرة من التوافق الداخلي حول ملف حساس يتقاطع فيه القانوني بالسياسي والمالي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي قد يستخدم الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي قد يستخدم الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
05/12/2025 14:02:43
05/12/2025 14:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: رصد مسيّرات في بلجيكا مرتبط على الأرجح بصراع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى بلجيكا
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: رصد مسيّرات في بلجيكا مرتبط على الأرجح بصراع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى بلجيكا
05/12/2025 14:02:43
05/12/2025 14:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية مستعدة لتقديم النصوص القانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية مستعدة لتقديم النصوص القانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة
05/12/2025 14:02:43
05/12/2025 14:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: قرار الأصول الروسية المجمدة في أوروبا يعود للأوروبيين وحدهم
Lebanon 24
ماكرون: قرار الأصول الروسية المجمدة في أوروبا يعود للأوروبيين وحدهم
05/12/2025 14:02:43
05/12/2025 14:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
دول الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
روسيا اليوم
البرلمان
أوكرانيا
المعارضة
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
Lebanon 24
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:44 | 2025-12-05
05/12/2025 06:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
Lebanon 24
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
06:22 | 2025-12-05
05/12/2025 06:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
Lebanon 24
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:44 | 2025-12-05
05/12/2025 05:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
Lebanon 24
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:30 | 2025-12-05
05/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
Lebanon 24
بعد إنفصالها عن وديع الشيخ... هل تعيش هذه الممثلة الجميلة قصّة حبّ جديدة؟
15:22 | 2025-12-04
04/12/2025 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
Lebanon 24
هل ستتمكن هذه الدولة من إغراق حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد؟
10:30 | 2025-12-04
04/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
Lebanon 24
هل يؤجل التفاوض المباشر الحرب فعلا؟
10:01 | 2025-12-04
04/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2025-12-05
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
06:44 | 2025-12-05
قيادي في حماس: لا رغبة لنا بالاستمرار في حكم غزة
06:22 | 2025-12-05
ألمانيا ترفض نصائح واشنطن بعد نشر استراتيجيتها الجديدة
05:44 | 2025-12-05
خلاف جديد بين كاتس ورئيس الأركان زامير حول ترقيات الجيش
05:30 | 2025-12-05
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
05:22 | 2025-12-05
الاستراتيجية الأميركية الجديدة تحذّر من "محو الحضارة الأوروبية" خلال 20 عاماً
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
05/12/2025 14:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
05/12/2025 14:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
05/12/2025 14:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24