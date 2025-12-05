بلجيكا تغرّد خارج السرب الأوروبي في معركة الأصول الروسية

Advertisement

وخلال جلسة مجلس النواب الخميس، حذّر دي ويفير وعدد من أعضاء حكومته من التداعيات القانونية والمالية لأي خطوة لمصادرة هذه الأصول، ولا سيما تلك المحتجزة عبر مؤسسة "يوروكلير" المالية العملاقة التي تتخذ من مقراً لها، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع لا يمكن أن يتم "على حساب دولة واحدة تتحمل وحدها تبعات الرد الروسي أو مخاطر الدعاوى القضائية".وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مجموعة شروط لالتحاق بلجيكا بأي آلية أوروبية تخص الأصول الروسية، أبرزها أن يكون تقاسم المخاطر والمسؤولية جماعياً بين ، وألا تُترك بلجيكا في واجهة المشهد وحدها بسبب وجود "يوروكلير" على أراضيها.اللافت أنّ أي نائب، بما في ذلك من صفوف ، لم يعترض على هذا الموقف، ما عكس حالة نادرة من التوافق الداخلي حول ملف حساس يتقاطع فيه القانوني بالسياسي والمالي. (روسيا اليوم)