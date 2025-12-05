Advertisement

إقتصاد

بلجيكا تغرّد خارج السرب الأوروبي في معركة الأصول الروسية

Lebanon 24
05-12-2025 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1451018-639005154804792669.png
Doc-P-1451018-639005154804792669.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرّ البرلمان البلجيكي، بالإجماع، الموقف الذي عبّر عنه رئيس الوزراء بارت دي ويفير برفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض لصالح أوكرانيا، في رسالة سياسية واضحة لبروكسل وباقي العواصم الأوروبية بأن بلجيكا غير مستعدة لتحمّل المخاطر وحدها.
Advertisement

وخلال جلسة مجلس النواب الخميس، حذّر دي ويفير وعدد من أعضاء حكومته من التداعيات القانونية والمالية لأي خطوة لمصادرة هذه الأصول، ولا سيما تلك المحتجزة عبر مؤسسة "يوروكلير" المالية العملاقة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع لا يمكن أن يتم "على حساب دولة واحدة تتحمل وحدها تبعات الرد الروسي أو مخاطر الدعاوى القضائية".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مجموعة شروط لالتحاق بلجيكا بأي آلية أوروبية تخص الأصول الروسية، أبرزها أن يكون تقاسم المخاطر والمسؤولية جماعياً بين دول الاتحاد الأوروبي، وألا تُترك بلجيكا في واجهة المشهد وحدها بسبب وجود "يوروكلير" على أراضيها.

اللافت أنّ أي نائب، بما في ذلك من صفوف المعارضة، لم يعترض على هذا الموقف، ما عكس حالة نادرة من التوافق الداخلي حول ملف حساس يتقاطع فيه القانوني بالسياسي والمالي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي قد يستخدم الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
lebanon 24
05/12/2025 14:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: رصد مسيّرات في بلجيكا مرتبط على الأرجح بصراع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى بلجيكا
lebanon 24
05/12/2025 14:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية مستعدة لتقديم النصوص القانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة
lebanon 24
05/12/2025 14:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: قرار الأصول الروسية المجمدة في أوروبا يعود للأوروبيين وحدهم
lebanon 24
05/12/2025 14:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

دول الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

روسيا اليوم

البرلمان

أوكرانيا

المعارضة

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-12-05
06:44 | 2025-12-05
06:22 | 2025-12-05
05:44 | 2025-12-05
05:30 | 2025-12-05
05:22 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24