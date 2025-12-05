24
عربي-دولي
بالفيديو.. طائرة تشتعل بعد صعود الركاب إليها (فيديو)
Lebanon 24
05-12-2025
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام برازيلية باندلاع حريق ليل الرابع من كانون الاول في إحدى معدات مناولة الأمتعة في طائرة
إيرباص a320
تابعة لشركة Latam، في مطار
ساو باولو
الدولي في غواروليوس، وذلك أثناء صعود الركاب واستعداد الرحلة للإقلاع.
فريق الأمن وفرقة الإطفاء في
المطار
تدخلا سريعًا للسيطرة على النيران ومنع تمددها، فيما جرى إخلاء الركاب عن متن الطائرة وسط لحظات من الفوضى والقلق، بحسب شهادات بعض المسافرين، حيث سارع قسم منهم إلى المغادرة فيما انتظر آخرون تعليمات فرق الأمن.
وأكدت شركة Latam في بيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيق في أسباب الحريق، ومشددة على أن سلامة الركاب تبقى أولويتها الأساسية. (روسيا اليوم)
