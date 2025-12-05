Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. طائرة تشتعل بعد صعود الركاب إليها (فيديو)

Lebanon 24
05-12-2025 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1451025-639005168585998651.png
Doc-P-1451025-639005168585998651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام برازيلية باندلاع حريق ليل الرابع من كانون الاول في إحدى معدات مناولة الأمتعة في طائرة إيرباص a320 تابعة لشركة Latam، في مطار ساو باولو الدولي في غواروليوس، وذلك أثناء صعود الركاب واستعداد الرحلة للإقلاع.

فريق الأمن وفرقة الإطفاء في المطار تدخلا سريعًا للسيطرة على النيران ومنع تمددها، فيما جرى إخلاء الركاب عن متن الطائرة وسط لحظات من الفوضى والقلق، بحسب شهادات بعض المسافرين، حيث سارع قسم منهم إلى المغادرة فيما انتظر آخرون تعليمات فرق الأمن.
Advertisement

وأكدت شركة Latam في بيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيق في أسباب الحريق، ومشددة على أن سلامة الركاب تبقى أولويتها الأساسية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. حريق داخل طائرة يربك الركاب
lebanon 24
05/12/2025 14:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة ركاب بولندية تنحرف عن المدرج بعد هبوطها في مطار عاصمة ليتوانيا
lebanon 24
05/12/2025 14:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... مسافران حاولا اقتحام طائرة بعد تأخرهما عن الصعود على متنها
lebanon 24
05/12/2025 14:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تشتعل مجددًا: الآلاف يعودون إلى الشوارع ضد الحكومة (فيديو)
lebanon 24
05/12/2025 14:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

فرقة الإطفاء

إيرباص a320

روسيا اليوم

ساو باولو

إيرباص

المطار

روسيا

لو ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-12-05
06:44 | 2025-12-05
06:22 | 2025-12-05
05:44 | 2025-12-05
05:30 | 2025-12-05
05:22 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24