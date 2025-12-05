التوترات تزداد بين فنزويلا وأميركا.. واشنطن تتعهد بحماية غويانا

24
يتوسع الخلاف بين
الولايات المتحدة
وفنزويلا على خلفية النزاع الحدودي المزمن بين كراكاس وغويانا، بعدما أكدت السفيرة الأميركية لدى غويانا نيكول ثيريوت أن
واشنطن
ستقف "جنباً إلى جنب" مع غويانا في حال وقوع أي "حادث طارئ" أو نزاع مرتبط بالخلاف على إقليم إسيكيبو الغني بالنفط، الذي يشكّل ثلثي مساحة البلاد وتطالب
فنزويلا
بالسيادة عليه. ووصفت ثيريوت غويانا بأنها "شريكة" و"ذات أهمية استراتيجية" للولايات المتحدة، مشيرة إلى تقييم مستمر لكل الاحتمالات المتعلقة بأمن
هذا البلد
الصغير الواقع في أميركا الجنوبية.
التوتر تصاعد بين البلدين الجارين منذ اكتشاف شركة "إكسون موبيل" رواسب نفطية بحرية ضخمة قبالة إسيكيبو قبل نحو عقد، وبلغ ذروته عام 2023 مع بدء غويانا طرح مناقصات للتنقيب في بلوكات نفطية جديدة، رغم أن الإقليم يخضع عملياً لإدارة غويانا منذ أكثر من مئة عام. ويأتي الموقف الأميركي المتشدد في وقت نشرت فيه واشنطن قوة عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات، في حين تعتبر كراكاس هذا الحشد ذريعة للإعداد لإطاحة نظام الرئيس
نيكولاس مادورو
.
رئيس غويانا محمد عرفان علي أكد
من جهته
وجود "تقييم مستمر" داخلي وللمخاطر لمتابعة تطور الوضع ودرس كيفية التعامل مع أي تهديد فنزويلي. أما الخبير في شؤون أميركا اللاتينية في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي
إيفان
أليس، فرأى أن احتمال إقدام فنزويلا على هجوم ضد غويانا تراجع بفعل الانتشار العسكري الأمريكي في الكاريبي، محذراً من أن أي عمل عسكري من جانب
مادورو
"سيُقابَل برد ساحق" وقد يشكّل "حكم إعدام" لنظامه. (العين)
