بوتين يحسم مصير شرق أوكرانيا

صاغ مستقبل شرق بلهجة حاسمة، مؤكداً أن ستسيطر على منطقتي دونباس ونوفوروسيا "إما بالوسائل العسكرية أو عبر انسحاب القوات "، حسب صحيفة "ياني شفق".

وفي مقابلة مع صحيفة "إنديا توداي"، قال بوتين إن على كييف أن تغادر هذه المناطق وتتوقف عن القتال هناك، مستخدماً مصطلح "نوفوروسيا" التاريخي للإشارة إلى جنوب وشرق أوكرانيا.



وكشف بوتين أن اجتماعه الأخير في موسكو مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والذي استمر خمس ساعات، جرى على أساس خطة سلام أميركية من 28 بنداً مقسَّمة إلى أربع حزم تفاوضية، واصفاً اللقاء بأنه "مفيد للغاية" مع الإقرار بأن الطريق إلى اتفاق نهائي ما زال "عملاً شاقاً" في ظل بقاء خلافات جوهرية، رغم ما اعتبره "جهوداً صادقة" من الرئيس الأمريكي للوصول إلى تسوية.



وجدّد بوتين روايته لأسباب الحرب، مؤكداً أن موسكو عرضت منذ البداية انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس لتجنّب التصعيد، لكن كييف "فضّلت القتال"، محمّلاً إياها مسؤولية استمرار النزاع، في سياق يقدّم التخلّي عن الأراضي بوصفه نتيجة "مشروعة" للصراع.

بالتوازي، صعّد دميتري ميدفيديف لهجته محذراً من أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا يمكن اعتباره "ذريعة حرب"، فيما عبّر عن تفاؤل حذر قائلاً إن مبعوثيه عادوا بـ"انطباع" أن بوتين يريد إنهاء الحرب، في حين شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن أي سلام يجب أن يراعي مصالح أوكرانيا، مع استمرار التحضير لجولات تفاوض جديدة.