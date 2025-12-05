يواجهون أسوأ أزمة في تكاليف المعيشة.. ناخبو ترامب قلقون

Advertisement

الاستطلاع، الذي شمل 2098 أميركيًا بين 14 و17 تشرين الثاني بهامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين، كشف أن 46% من المشاركين وصفوا مستوى الغلاء الحالي بأنه الأسوأ في حياتهم، بينهم 37% من ناخبي في انتخابات 2024 و53% من ناخبي نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في أيلول بنسبة 0.3% على أساس شهري و3% على أساس سنوي، إلى جانب زيادة تدريجية في أسعار الوقود والمواد الغذائية.وعند سؤال المستطلَعين عمّن يتحمّل المسؤولية عن الوضع الاقتصادي، قال 46% إن ترامب يتحمّل كل أو معظم المسؤولية، مقابل 29% حمّلوا المسؤولية للرئيس السابق . وبين ناخبي ترامب، اعتبر 37% أن بايدن هو المسؤول بالكامل، فيما رأى 25% أن ترامب يتحمّل معظم أو كامل المسؤولية عن الحالة الاقتصادية. كما قال 41% من المشاركين إن الرئيس، بعد عشرة أشهر في منصبه، حصل على فرصة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح لكنه لم يستغلها، بينما ترى غالبية ناخبيه (56%) أنه يقوم بما يلزم.النتائج تثير قلقًا داخل المعسكر قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2026، إذ حذّر الاستراتيجي الجمهوري فورد أوكونيل من أن الاحتفاظ بمجلس النواب سيتطلب "جهدًا مشتركًا من الجميع"، في ظل نجاح مؤخرًا في ولايات مثل نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا عبر التركيز على قضية القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة.في المقابل، يواصل ترامب الدفاع عن سياساته الاقتصادية، مؤكدًا في خطاباته أن الأسعار "في تراجع" ومتهمًا الديمقراطيين بالمبالغة في ملف الغلاء واعتباره "عملية احتيال". وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، يستعد لإطلاق جولة رئاسية في الولايات الأميركية للترويج لأجندة ترامب الاقتصادية، تبدأ الثلاثاء من ولاية بنسلفانيا الحاسمة انتخابيًا. (اندبندنت)