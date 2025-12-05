Advertisement

عربي-دولي

فانس يدافع عن "اكس"

Lebanon 24
05-12-2025 | 01:45
أشعل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس سجالاً جديداً بين واشنطن وبروكسل بعد اتهامه المفوضية الأوروبية بالاستعداد لفرض غرامات بمئات ملايين الدولارات على منصة"اكس" المملوكة لإيلون ماسك، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي "يعاقب" الشركة لأنها لا تنخرط في الرقابة على المحتوى. وكتب فانس على المنصة نفسها: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يدعم حرية التعبير لا أن يهاجم الشركات الأميركية بسبب أمور تافهة"، ليرد ماسك عليه بكلمتين: "مُقدَّر جداً" في إشارة إلى تأييده الواضح لموقفه.
فانس، الذي بات من أبرز الأصوات السياسية المدافعة عن ماسك، يرى أن بروكسل تستخدم قانون الخدمات الرقمية (DSA) للضغط على "اكس" بسبب نهجها المعلن في حرية التعبير، في انسجام مع خطاب المحافظين الأميركيين الذين يتهمون أوروبا بـ"تصدير الرقابة" تحت عنوان مكافحة التضليل وخطاب الكراهية. في المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أنها لا تستهدف منصة بعينها، بل تسعى لضمان التزام جميع المنصات بمعايير حماية المستخدمين ومنع الضرر العام.

الخلاف القائم يعود إلى دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ عام 2023، إذ يُلزم المنصات الكبرى، ومنها "اكس"، بمحاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني، ويمنح المفوضية صلاحية فرض غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركات، بل وحتى الحجب داخل دول الاتحاد في حال عدم الامتثال. وقد تصاعدت المخاوف الأوروبية بعد استحواذ ماسك على المنصة عام 2022، وتقليص فرق الإشراف على المحتوى وإعادة حسابات كانت محظورة.

وتأتي تصريحات فانس في وقت يترقب فيه المراقبون نتائج تحقيق فتحته بروكسل رسمياً مع"اكس" في تشرين الأول الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"خطاب الكراهية" و"التضليل" بعد أحداث غزة، وهو أول تحقيق بهذا الحجم ضد منصة كبرى بموجب قانون DSA. ويتوقع محللون أن تشمل الخطوات المقبلة غرامات مالية كبيرة إذا تأكدت المخالفات، وسط ترجيحات بتصاعد المواجهة بين اكس والاتحاد الأوروبي مع اقتراب عام 2026 وما يرافقه من تشديد الرقابة على المحتوى السياسي خلال الانتخابات الأوروبية. (العربية)
