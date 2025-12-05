فانس يدافع عن "اكس"

Advertisement

فانس، الذي بات من أبرز الأصوات السياسية المدافعة عن ماسك، يرى أن بروكسل تستخدم قانون الخدمات الرقمية (DSA) للضغط على "اكس" بسبب نهجها المعلن في حرية التعبير، في انسجام مع خطاب المحافظين الذين يتهمون بـ"تصدير الرقابة" تحت عنوان مكافحة التضليل وخطاب الكراهية. في المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أنها لا تستهدف منصة بعينها، بل تسعى لضمان جميع المنصات بمعايير حماية المستخدمين ومنع الضرر العام.الخلاف القائم يعود إلى دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ عام 2023، إذ يُلزم المنصات الكبرى، ومنها "اكس"، بمحاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني، ويمنح المفوضية صلاحية فرض غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركات، بل وحتى الحجب داخل دول الاتحاد في حال عدم الامتثال. وقد تصاعدت المخاوف الأوروبية بعد استحواذ ماسك على المنصة عام 2022، وتقليص فرق الإشراف على المحتوى وإعادة حسابات كانت محظورة.وتأتي تصريحات فانس في وقت يترقب فيه المراقبون نتائج تحقيق فتحته بروكسل رسمياً مع"اكس" في تشرين الأول الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"خطاب الكراهية" و"التضليل" بعد أحداث غزة، وهو أول تحقيق بهذا الحجم ضد منصة كبرى بموجب قانون DSA. ويتوقع محللون أن تشمل الخطوات المقبلة غرامات مالية كبيرة إذا تأكدت المخالفات، وسط ترجيحات بتصاعد المواجهة بين اكس والاتحاد الأوروبي مع اقتراب عام 2026 وما يرافقه من تشديد الرقابة على المحتوى السياسي خلال الانتخابات الأوروبية. (العربية)