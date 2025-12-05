Advertisement

عربي-دولي

بوتين يستكمل زيارته الرسمية للهند

Lebanon 24
05-12-2025 | 03:03
يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة 5 كانون الأول زيارته الرسمية إلى الهند في العاصمة نيودلهي، حيث يعقد لقاء ثنائياً مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويزور النصب التذكاري للمهاتما غاندي، إلى جانب محادثات في إطارين ضيّق وموسّع بين الوفدين الروسي والهندي.
ويتضمن جدول الأعمال بحث مسار الشراكة الاستراتيجية بين موسكو ونيودلهي في الملفات السياسية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي والإنساني، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
 
ومن المتوقع أن يدلي بوتين ومودي ببيان صحفي مشترك بعد المحادثات، مع توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجهات الرسمية والقطاعين العام والخاص، على أن يعقد بوتين اجتماعاً منفصلاً مع الرئيسة دراوبادي مورمو ويشارك في منتدى حكومي دولي، إلى جانب حضور حفل افتتاح القناة التلفزيونية "آر تي الهند". وكان الرئيس الروسي قد وصل إلى الهند أمس الخميس برفقة وفد رسمي ضم وزراء الدفاع والداخلية والمالية والصحة وعدداً من المسؤولين.
