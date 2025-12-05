بوتين يستكمل زيارته الرسمية للهند



ويتضمن جدول الأعمال بحث مسار الشراكة الاستراتيجية بين ونيودلهي في الملفات السياسية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي والإنساني، إضافة إلى الدولية والإقليمية الراهنة. يواصل اليوم الجمعة 5 كانون الأول زيارته الرسمية إلى في العاصمة نيودلهي، حيث يعقد لقاء ثنائياً مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويزور النصب التذكاري للمهاتما غاندي، إلى جانب محادثات في إطارين ضيّق وموسّع بين الوفدين الروسي والهندي.ويتضمن جدول الأعمال بحث مسار الشراكة الاستراتيجية بين ونيودلهي في الملفات السياسية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي والإنساني، إضافة إلى الدولية والإقليمية الراهنة.

ومن المتوقع أن يدلي ومودي ببيان صحفي مشترك بعد المحادثات، مع توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجهات الرسمية والقطاعين العام والخاص، على أن يعقد بوتين اجتماعاً منفصلاً مع الرئيسة دراوبادي مورمو ويشارك في منتدى حكومي دولي، إلى جانب حضور حفل افتتاح القناة التلفزيونية "آر تي الهند". وكان قد وصل إلى الهند أمس الخميس برفقة وفد رسمي ضم والداخلية والمالية والصحة وعدداً من المسؤولين.