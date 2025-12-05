قرعة كأس العالم 2026.. حدث عالمي مشحون بالإثارة والسياسة وجائزة "سلام" خاصة لترامب؟

في لحظة تبدو فيها كرة القدم على وشك كتابة فصل جديد من تاريخها، تتجه الأنظار اليوم إلى قلب العاصمة الأميركية ، حيث يتحوّل مركز كينيدي للفنون إلى خشبة مسرح يختلط عليها البريق الرياضي بالتوتر السياسي، ويتحوّل حدث قرعة كأس العالم 2026 من احتفالية تقليدية إلى مناسبة عالمية محفوفة بالأسئلة، محاصَرة بالجدل، ومحمّلة بوعود الإثارة قبل انطلاق أضخم نسخة في تاريخ المونديال.

هناك، تحت أضواء القاعة المصممة لاستضافة الفنون الراقية، يتداخل حساب النفوذ السياسي مع حساب ، فيما تقف 48 دولة – 42 تأهلت رسميًا و6 تنتظر مصيرها عبر الملحقين والعالمي على أعتاب التعرف إلى مجموعاتها في بطولة تبلغ قيمتها الفنية والمالية ذروة غير مسبوقة. فقد كشف موقع "ترانسفير ماركت" أن القيمة التسويقية للمنتخبات الـ42 التي ستظهر في القرعة تلامس 12 مليار يورو، وتحديدًا 11.5 مليار، وهي قيمة مرشحة للارتفاع بعد اكتمال عقد المنتخبات الستة التي ستأتي من الملحقين، خصوصًا أن بينها منتخبات مرشحة لرفع القيمة مثل إيطاليا. وعربيًا، ضمنت سبعة منتخبات المشاركة في القرعة: الجزائر، مصر، تونس، قطر، المغرب، الأردن، والسعودية، مع احتمال انضمام العراق الذي يطمح للعبور من الملحق العالمي. وتبلغ القيمة المالية لهذه المنتخبات مجتمعة 151.84 مليون يورو، ترتفع إلى 162.34 مليونًا في حال تأهل العراق، الذي تبلغ قيمته 10.50 ملايين يورو. ويتصدر المغرب المنتخبات العربية بقيمة 37.90 مليون يورو، يليه تونس، فالجزائر، فالسعودية، فقطر، ثم مصر، فالأردن.

القرعة… قواعد صارمة ومشهد عالمي فريد

وسيُشرف النجم الإنكليزي السابق ريو فرديناند إلى جانب الأميركية سامانثا جونسون على سحب القرعة، التي سيتم خلالها توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بهذا العدد. ووفق نظام البطولة الجديد، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32. ورغم توسعة البطولة، بقيت قاعدة منع جمع منتخبين من نفس القارة في مجموعة واحدة سارية، باستثناء أوروبا التي تشارك بـ16 منتخبًا ويمكن لمنتخبين منها أن يكونا معًا.

أما العرب، فجاء توزيعهم على المستويات بشكل يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه. فالمغرب في المستوى الثاني، فيما جاءت مصر والجزائر وتونس والسعودية وقطر في المستوى الثالث، بينما وُضع الأردن في المستوى الرابع، مع احتمال انضمام العراق إلى المستوى ذاته. ويفتح هذا التوزيع أبواب مجموعات معقدة؛ إذ يمكن للمغرب أن يقع مع أحد منتخبات قطر أو أو الأردن أو العراق، بينما يمكن لمصر وتونس والجزائر أن تقع كل منها مع الأردن أو العراق، فيما يُعد المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي قد يواجه قطر أو السعودية في الدور الأول.

خلف الستار.. عاصفة سياسية تقترب

غير أن المشهد الرياضي المرتقب لا ينفصل عن جدل سياسي بدأ يخيم على القرعة قبل يومها المنتظر، إذ أن الحدث سيتحول من بداية احتفالية للمونديال إلى مناسبة تُغطي عليها الاعتبارات السياسية، خصوصًا مع تأكيد حضور الرئيس الأميركي إلى جانب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. وتشير بعض التقارير إلى أن الفيفا سيقدم لترامب جائزة جديدة تحمل اسم "فيفا للسلام – كرة القدم توحد العالم"، وهي خطوة أثارت مخاوف وتململا داخل عدد من الاتحادات الكروية التي ترى في الأمر تسييسًا لحدث يفترض أن يكون محايدًا. ويظهر التوتر أيضًا في محاولات بعض المنتخبات اتخاذ مواقف احتجاجية، على غرار المنتخب الذي كان يدرس مقاطعة القرعة قبل أن يتراجع في الساعات الأخيرة ويقرر إرسال وفد صغير، ومن الممكن أن تحذو اتحادات أخرى ذات النهج، وسط مخاوف من أن يتحول الحدث إلى منصة سياسية أكثر منه حدثًا رياضيًا.

وتتعقد الخلفية أكثر مع مشكلة "فيفا باس"، النظام الذي اعتمده الفيفا لتسهيل سفر الوفود، لكنه أثبت محدوديته أمام التشديد الأميركي على منح التأشيرات بشكل منفصل لكل فرد، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حضور جماهير بعض المنتخبات، وعلى رأسها وهايتي.

وفي ظل هذه الضبابية، يبقى المؤكد أن العالم سيقف اليوم أمام لوحة معقدة تجمع بين كرة القدم والسياسة والدبلوماسية، حين تُسحب قرعة كأس العالم 2026. لحظة واحدة ستحدد شكل الطريق نحو اللقب، لكنها قد تُسجّل أيضًا واحدة من أكثر النسخ إثارة للجدل قبل أن تُلعب أي دقيقة على أرض الملعب.

