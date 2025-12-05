بـ 6 آليات.. قوات إسرائيلية تتوغل مجددا في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة

Advertisement

توغلت اليوم الجمعة قوات إسرائيلية مجدداً في قرية الحانوت .فقد دخلت 6 آليات إسرائيلية بينها 3 سيارات من نوع هامر، و2 من نوع هايلوكس بيضاء، إضافة إلى فان ، في قرية صيدا الحانوت، دون ورود معلومات حتى الآن عن قيامها بنصب حاجز في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة " ".وكانت دورية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية توغلت أمس أيضاً باتجاه مدخل قرية الصمدانية الغربية، إضافة إلى توغل دورية أخرى في طريق سد المنطرة.كما استهدفت تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية.