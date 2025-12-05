كيف علّق وزير خارجية بولندا على عدم طلب زيلينسكي لقاء الرئيس البولندي؟

Advertisement

اعتبر البولندي بأن الرئيس الأوكراني "ما كان ليفقد شيئا من هيبته" لو طلب لقاء الرئيس البولندي كارول نافروتسكي أثناء مروره ببولندا.وعلق سيكورسكي على الانتقادات الحادة التي وجهها نافروتسكي لأوكرانيا، ورفضه القيام بزيارة رسمية إلى ، بقوله: "المطالبة المستمرة بالاعتذار والاحترام في وقت يحاربون فيه من أجل بقائهم تثير اشمئزازي، لكن في المقابل، لم يكن لينتقص من مكانته لو أنه، خلال عبوره ، طلب زيارة ".وأعرب الوزير عن أمله في ألا يكون رفض نافروتسكي زيارة كييف "ذريعة لإظهار عدم تقديره للبلد الذي يحارب بشجاعة ويمنع قوات من الاقتراب من حدودنا".