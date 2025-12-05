Advertisement

كيف علّق وزير خارجية بولندا على عدم طلب زيلينسكي لقاء الرئيس البولندي؟

Lebanon 24
05-12-2025 | 07:02
اعتبر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ما كان ليفقد شيئا من هيبته" لو طلب لقاء الرئيس البولندي كارول نافروتسكي أثناء مروره ببولندا.
وعلق سيكورسكي على الانتقادات الحادة التي وجهها نافروتسكي لأوكرانيا، ورفضه القيام بزيارة رسمية إلى كييف، بقوله: "المطالبة المستمرة بالاعتذار والاحترام في وقت يحاربون فيه من أجل بقائهم تثير اشمئزازي، لكن في المقابل، لم يكن زيلينسكي لينتقص من مكانته لو أنه، خلال عبوره بولندا، طلب زيارة القصر الرئاسي".

وأعرب الوزير عن أمله في ألا يكون رفض نافروتسكي زيارة كييف "ذريعة لإظهار عدم تقديره للبلد الذي يحارب بشجاعة ويمنع قوات بوتين من الاقتراب من حدودنا".
