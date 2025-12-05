Advertisement

أفاد مساعد يوري أوشاكوف أن ، صهر الرئيس الأميركي ، كان مفيدًا للغاية في مفاوضات التسوية الخاصة بأوكرانيا. وقال أوشاكوف في حديث لقناة " 1" إن "شخصًا جديدًا انضم، ويمكنني القول إنه كان مفيدًا للغاية"، مشيرًا إلى أن كوشنر، مؤسس شركة Affinity Partners، سيشارك بشكل أساسي إذا جرى صياغة خطة تسوية مكتوبة.وأضاف "أعتقد شخصيًا أنه إذا وُضعت خطة ورقية تؤدي إلى التسوية، فإن السيد كوشنر سيكون إلى حد كبير من يمسك القلم". ويأتي هذا التصريح بعد استقبال في مبعوثي ، ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر، لبحث الخطة الأميركية المقترحة للسلام في ، بحضور أوشاكوف والمبعوث الروسي كيريل دميترييف.(RT)