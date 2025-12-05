Advertisement

عربي-دولي

صهر ترامب سيكتب خطة السلام… "القلم بيد كوشنير"

Lebanon 24
05-12-2025 | 14:29
أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان مفيدًا للغاية في مفاوضات التسوية الخاصة بأوكرانيا. وقال أوشاكوف في حديث لقناة "روسيا 1" إن "شخصًا جديدًا انضم، ويمكنني القول إنه كان مفيدًا للغاية"، مشيرًا إلى أن كوشنر، مؤسس شركة Affinity Partners، سيشارك بشكل أساسي إذا جرى صياغة خطة تسوية مكتوبة.
وأضاف "أعتقد شخصيًا أنه إذا وُضعت خطة ورقية تؤدي إلى التسوية، فإن السيد كوشنر سيكون إلى حد كبير من يمسك القلم". ويأتي هذا التصريح بعد استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين مبعوثي ترامب، ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر، لبحث الخطة الأميركية المقترحة للسلام في أوكرانيا، بحضور أوشاكوف والمبعوث الروسي كيريل دميترييف.

(RT)
