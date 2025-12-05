23
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الدعم السريع: قصف معبر أدري بالطائرات المسيّرة يستهدف شريانًا إنسانيًا
Lebanon 24
05-12-2025
|
14:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدانت
قوات الدعم السريع
، الجمعة، ما وصفته بـ"القصف الذي نفّذه جيش
الحركة الإسلامية
الإرهابية" على معبر أدري الحدودي باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكدة أن الهجوم استهدف بشكل مباشر ما يُعرف بـ"بوابة أدكون".
Advertisement
وأوضحت القوات في بيانها أن معبر أدري يُعد ممرًا حيويًا يربط
السودان
بتشاد، ويشكّل شريانًا إنسانيًا لإيصال المساعدات والإمدادات التجارية للمدنيين المتضررين من الحرب، معتبرة أن القصف يهدف إلى تعطيل تدفق المساعدات وعرقلة جهود الإغاثة.
وأشار البيان إلى أن استهداف هذا الممر يمثّل تهديدًا مباشرًا لعمل المنظمات الإنسانية ويعرّض حياة العاملين في الإغاثة لـ"خطر جسيم".
ودعت قوات الدعم السريع دول الرباعية والمنظمات الدولية، وعلى رأسها
الأمم المتحدة
ومجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات توقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وحذّرت من أن استمرار "الصمت الدولي" يشجع على مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين والبنية الإنسانية، مؤكدة في الوقت نفسه قدرة قواتها على توفير الحماية للمعبر لضمان استمرار تدفق المساعدات وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين.
واختتمت قوات الدعم السريع بيانها بإدانة الهجوم، معبّرة عن استغرابها من غياب موقف دولي حازم تجاه ما قالت إنه استمرار "جيش
الإخوان المسلمين
" في ارتكاب الانتهاكات.
مواضيع ذات صلة
قوات الدعم السريع: مقتل 45 شخصا وإصابة 8 آخرين جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف منطقة كمو بولاية جنوب كردفان أمس
Lebanon 24
قوات الدعم السريع: مقتل 45 شخصا وإصابة 8 آخرين جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف منطقة كمو بولاية جنوب كردفان أمس
06/12/2025 01:22:11
06/12/2025 01:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني أسقط مسيّرات اطلقتها قوات الدعم السريع كانت ستستهدف مدينة مروي
Lebanon 24
الجيش السوداني أسقط مسيّرات اطلقتها قوات الدعم السريع كانت ستستهدف مدينة مروي
06/12/2025 01:22:11
06/12/2025 01:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني: أسقطنا مسيّرات أطلقها الدعم السريع استهدفت مقر الفرقة 19 بمروي
Lebanon 24
الجيش السوداني: أسقطنا مسيّرات أطلقها الدعم السريع استهدفت مقر الفرقة 19 بمروي
06/12/2025 01:22:11
06/12/2025 01:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قوات الدعم السريع: نعلن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تشمل وقف الأعمال العدائية
Lebanon 24
قائد قوات الدعم السريع: نعلن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تشمل وقف الأعمال العدائية
06/12/2025 01:22:11
06/12/2025 01:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع
الحركة الإسلامية
الإخوان المسلمين
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
المسلمين
الإسلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحكومة الكندية ترفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
Lebanon 24
الحكومة الكندية ترفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
17:38 | 2025-12-05
05/12/2025 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مباحثات بين ترامب وقادة كندا والمكسيك في واشنطن
Lebanon 24
مباحثات بين ترامب وقادة كندا والمكسيك في واشنطن
17:25 | 2025-12-05
05/12/2025 05:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر "اغتيال" داخل السجن… تحذيرات من مخطط يستهدف مروان البرغوثي
Lebanon 24
خطر "اغتيال" داخل السجن… تحذيرات من مخطط يستهدف مروان البرغوثي
16:54 | 2025-12-05
05/12/2025 04:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطأ في النشر" أم "لعبة سياسية؟.. إدراج يشعل معركة الحكومة العراقية
Lebanon 24
"خطأ في النشر" أم "لعبة سياسية؟.. إدراج يشعل معركة الحكومة العراقية
16:45 | 2025-12-05
05/12/2025 04:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات حدودية عنيفة بين باكستان وأفغانستان
Lebanon 24
اشتباكات حدودية عنيفة بين باكستان وأفغانستان
16:43 | 2025-12-05
05/12/2025 04:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها مُجددا بفستان زفاف أبيض.. كميل ابي خليل يرد على ماريتا الحلاني! (صور)
04:11 | 2025-12-05
05/12/2025 04:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
Lebanon 24
دعوات للتظاهر الحاشد
01:15 | 2025-12-05
05/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
Lebanon 24
حزب الله يرفض التفاوض.. للصبر حدود والتزامات 1701 ليست أبدية
03:00 | 2025-12-05
05/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
Lebanon 24
مُدن تحت سوريا.. هكذا غيّرت مجرى الحرب والسلطة
07:00 | 2025-12-05
05/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:38 | 2025-12-05
الحكومة الكندية ترفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
17:25 | 2025-12-05
مباحثات بين ترامب وقادة كندا والمكسيك في واشنطن
16:54 | 2025-12-05
خطر "اغتيال" داخل السجن… تحذيرات من مخطط يستهدف مروان البرغوثي
16:45 | 2025-12-05
"خطأ في النشر" أم "لعبة سياسية؟.. إدراج يشعل معركة الحكومة العراقية
16:43 | 2025-12-05
اشتباكات حدودية عنيفة بين باكستان وأفغانستان
16:21 | 2025-12-05
قانون "الحظر الإسرائيلي" لم ينجح… المجتمع الدولي يجدد ثقته "بالأونروا"
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 01:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
06/12/2025 01:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
06/12/2025 01:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24