الهند تتحدى أميركا.. تعزيزات روسية جوية وبحرية تثير غضب واشنطن!

بُعد بحري جديد في التعاون الروسي-الهندي

بالتوازي مع ملف إس-400، أنهت موسكو ونيودلهي المفاوضات حول استئجار غواصة هجومية نووية بقيمة ملياري دولار.

وقالت مصادر لـ"آسيا تايمز" إن وفدًا هنديًا سيزور أحد أحواض التصنيع الروسية قبل استلام الغواصة خلال عامين، مع احتمال تأجيل التسليم بسبب تعقيدات المشروع، لتدخل الخدمة رسميًا عام 2028.

تمتلك الهند حاليًا 17 غواصة ديزل، لكن الغواصة النووية الجديدة تمثل إضافة نوعية، خصوصًا بقدرتها على البقاء مغمورة لفترات طويلة وصعوبة رصدها في الدوريات البعيدة، مع تصاعد التنافس العسكري في المحيطين الهندي والهادئ.

ورغم أن الغواصة ستكون للتدريب فقط وغير قابلة للاستخدام القتالي بموجب العقد، تُعد خطوة أساسية ضمن خطة الهند لبناء أسطول نووي هجومي محلي.

وتؤكد الصفقة أن نيودلهي لا تزال تعتبر موسكو شريكًا موثوقًا للمعدات العسكرية الحساسة، رغم توسع مشترياتها من الأسلحة الأميركية والأوروبية.

معضلة التوازن بين واشنطن وموسكو

تحرص الهند على "الاستقلالية الإستراتيجية"، من خلال شراكة دفاعية مع لاحتواء الصين، وفي الوقت نفسه علاقات متجذرة مع روسيا تتيح لها الوصول لمعدات غير متاحة للغرباء.

لكن إدارة ضغطت على نيودلهي عبر رسوم جمركية تصل إلى 50% على صادراتها، مطالب بوقف شراء النفط الروسي، وتهديدات بعقوبات على الصفقات الدفاعية مع موسكو.

ورغم هذه الضغوط، يبدو أن نيودلهي حسمت موقفها: "الدفاع أولًا، والتحالفات لا تُفرض بالإملاءات". فبين تعزيز دفاعاتها الجوية وتحديث قوتها البحرية، تواجه الهند اختبارًا حقيقيًا لعلاقاتها مع واشنطن، قد يحدد مستقبل التوازن الاستراتيجي في آسيا وربما العالم.