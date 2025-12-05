Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات حدودية عنيفة بين باكستان وأفغانستان

Lebanon 24
05-12-2025 | 16:43
تبادلت باكستان وأفغانستان إطلاق نار كثيف، مساء الجمعة، في منطقة على حدود البلدين، حسبما نقلت "رويترز" عن مسؤولين من الجانبين.
ويأتي تبادل إطلاق النار بعد اشتباكات حدودية بين البلدين، تشرن الاول الماضي، أودت بحياة العشرات، قبل أن يوقع الجانبان، في الدوحة، على اتفاق لوقف الاشتباكات، لكن محادثات سلام في تركيا انهارت دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، بسبب خلاف حول الجماعات المسلحة المعادية لباكستان التي تنشط داخل أفغانستان.
