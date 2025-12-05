مباحثات بين ترامب وقادة كندا والمكسيك في واشنطن

22
بحث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع رئيس وزراء
كندا
مارك
كارني
ورئيسة
المكسيك
كلاوديا شينباوم قضايا الهجرة والتجارة.
وأوضحت الناطقة باسم رئيس الوزراء الكندي، أودري شامبو، بعد حضور
القادة
سحب قرعة
كأس العالم
2026 في
واشنطن
، أن الاجتماع يضم ثلاثة قادة في هذه اللحظة.
وكان
ترامب
قد فرض رسومًا جمركية مرتفعة على صادرات كندا والمكسيك التي لا تشملها اتفاقية التجارة الثلاثية، مهددًا بفرض مزيد من
العقوبات
إذا لم ينجح البلدان في الحد من الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات. وقد أثار الرئيس الأميركي حفيظة شينباوم حين أشار إلى إمكانية السماح بتنفيذ ضربات أميركية داخل الأراضي المكسيكية ضد كارتيلات المخدرات إذا دعت الضرورة، وردت شينباوم قائلة: "لن يحدث هذا أبدًا".
كما سبق أن أثار ترامب جدلًا مع كندا بتصريحه بأنها قد تصبح الولاية الـ51 للولايات المتحدة.
وعلى صعيد تنظيم كأس العالم، قال ترامب: "لقد عملنا بشكل وثيق مع هذين البلدين، والتنسيق ممتاز، كما أن العلاقة بيننا قوية وصداقة متينة
