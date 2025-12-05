Advertisement

عربي-دولي

مباحثات بين ترامب وقادة كندا والمكسيك في واشنطن

Lebanon 24
05-12-2025 | 17:25
A-
A+
Doc-P-1451386-639005775625457877.jpg
Doc-P-1451386-639005775625457877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم قضايا الهجرة والتجارة.
Advertisement
وأوضحت الناطقة باسم رئيس الوزراء الكندي، أودري شامبو، بعد حضور القادة سحب قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن، أن الاجتماع يضم ثلاثة قادة في هذه اللحظة. 
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية مرتفعة على صادرات كندا والمكسيك التي لا تشملها اتفاقية التجارة الثلاثية، مهددًا بفرض مزيد من العقوبات إذا لم ينجح البلدان في الحد من الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات. وقد أثار الرئيس الأميركي حفيظة شينباوم حين أشار إلى إمكانية السماح بتنفيذ ضربات أميركية داخل الأراضي المكسيكية ضد كارتيلات المخدرات إذا دعت الضرورة، وردت شينباوم قائلة: "لن يحدث هذا أبدًا".
كما سبق أن أثار ترامب جدلًا مع كندا بتصريحه بأنها قد تصبح الولاية الـ51 للولايات المتحدة.
وعلى صعيد تنظيم كأس العالم، قال ترامب: "لقد عملنا بشكل وثيق مع هذين البلدين، والتنسيق ممتاز، كما أن العلاقة بيننا قوية وصداقة متينة
مواضيع ذات صلة
ترامب: نعمل مع كندا والمكسيك للتنسيق بشأن كأس العالم 2026
lebanon 24
06/12/2025 04:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المكسيك تؤكد مواصلة التنسيق مع ترامب لحل القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين
lebanon 24
06/12/2025 04:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن مسؤول أوكراني: مباحثات جديدة بين كييف وواشنطن اليوم في ميامي
lebanon 24
06/12/2025 04:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في حماس: مباحثات القاهرة بين حماس والمسؤولين المصريين ستشمل فصائل فلسطينية أخرى (الشرق)
lebanon 24
06/12/2025 04:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

كأس العالم

العقوبات

المكسيك

دونالد

واشنطن

القادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:38 | 2025-12-05
16:54 | 2025-12-05
16:45 | 2025-12-05
16:43 | 2025-12-05
16:21 | 2025-12-05
16:10 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24