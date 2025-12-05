22
الحكومة الكندية ترفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
Lebanon 24
05-12-2025
|
17:38
A-
A+
أكدت الحكومة الكندية أنّها رفعت اسم
سوريا
من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقد حذفت "
هيئة تحرير الشام
" من قائمة الكيانات الإرهابية.
