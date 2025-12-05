Advertisement

عربي-دولي

الحكومة الكندية ترفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

Lebanon 24
05-12-2025 | 17:38
أكدت الحكومة الكندية أنّها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقد حذفت "هيئة تحرير الشام" من قائمة الكيانات الإرهابية.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24