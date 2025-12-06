21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا تودي بحياة 883 شخصًا
Lebanon 24
06-12-2025
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الوكالة الوطنية
لإدارة
الكوارث
في
إندونيسيا
، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في
جزيرة
سومطرة إلى 883 قتيلًا على الأقل، بحسب ما نقلت وكالة "
سكاي نيوز
عربية".
Advertisement
وأوضحت الوكالة أن أكثر من 520 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، بينما أصيب نحو 4200 آخرين.
وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إلى أن "الأرقام تشمل 3 مقاطعات- آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية- التي ضربتها أمطار غزيرة استمرت لأيام وتسببت في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وأضرار بالغة في البنية التحتية للنقل".
وسجلت مقاطعة آتشيه أعلى عدد من القتلى بلغ 345 شخصا و174 شخصا في عداد المفقودين.
وقالت الوكالة إن "العديد من المصابين الذين يبلغ عددهم 3500 شخص كانوا من المناطق الريفية التي تقع على تضاريس شديدة الانحدار عرضة لانهيارات أرضية".
وفي مقاطعة سومطرة الشمالية، أكد المسؤولون "مقتل 312 شخصا وفقدان 133 آخرين، بينما أبلغت مقاطعة سومطرة الغربية عن مقتل 266 شخصا وفقدان 213 آخرين".
وحذرت الوكالة من أن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع أكثر، مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المعزولة.
وكان الوصول إلى تلك المناطق قد تعطل بسبب عشرات من الجسور المدمرة والطرق المغلقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه النظيفة والاتصالات عن بعض القرى لأيام.
مواضيع ذات صلة
هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى أكثر من 500 قتيل و508 مفقودين
Lebanon 24
هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى أكثر من 500 قتيل و508 مفقودين
06/12/2025 17:21:39
06/12/2025 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى ومفقودون… فيضانات وانهيارات تجتاح إندونيسيا (فيديو)
Lebanon 24
قتلى ومفقودون… فيضانات وانهيارات تجتاح إندونيسيا (فيديو)
06/12/2025 17:21:39
06/12/2025 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتنام.. فيضانات وانهيارات أرضية تقتل العشرات
Lebanon 24
فيتنام.. فيضانات وانهيارات أرضية تقتل العشرات
06/12/2025 17:21:39
06/12/2025 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
Lebanon 24
في إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات
06/12/2025 17:21:39
06/12/2025 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
إدارة الكوارث
سكاي نيوز
الكوارث
الشمالي
الغربي
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
زعيم "أبو شباب" الجديد يتعهد بمواجهة حماس جنوب غزة
Lebanon 24
زعيم "أبو شباب" الجديد يتعهد بمواجهة حماس جنوب غزة
08:58 | 2025-12-06
06/12/2025 08:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: خضنا القتال في سوريا لمدة 20 عاماً دون أن نلحق أي ضرر بالمدنيين
Lebanon 24
الشرع: خضنا القتال في سوريا لمدة 20 عاماً دون أن نلحق أي ضرر بالمدنيين
08:22 | 2025-12-06
06/12/2025 08:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الكارثة قادمة... عالم زلازل تركي يحذر: الهدوء الحالي وهم
Lebanon 24
الكارثة قادمة... عالم زلازل تركي يحذر: الهدوء الحالي وهم
08:10 | 2025-12-06
06/12/2025 08:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدعو إلى نشر قوة دولية على "الخط الأصفر" لضمان الاستقرار في غزة
Lebanon 24
مصر تدعو إلى نشر قوة دولية على "الخط الأصفر" لضمان الاستقرار في غزة
08:08 | 2025-12-06
06/12/2025 08:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
Lebanon 24
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
07:00 | 2025-12-06
06/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:58 | 2025-12-06
زعيم "أبو شباب" الجديد يتعهد بمواجهة حماس جنوب غزة
08:22 | 2025-12-06
الشرع: خضنا القتال في سوريا لمدة 20 عاماً دون أن نلحق أي ضرر بالمدنيين
08:10 | 2025-12-06
الكارثة قادمة... عالم زلازل تركي يحذر: الهدوء الحالي وهم
08:08 | 2025-12-06
مصر تدعو إلى نشر قوة دولية على "الخط الأصفر" لضمان الاستقرار في غزة
07:00 | 2025-12-06
روسيا وأوروبا على حافة الانفجار.. هل دخلت أزمة أوكرانيا مرحلة "اللاعودة"؟
06:00 | 2025-12-06
بعد عام على سقوط الاسد.. ما الذي تغير في سوريا؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24