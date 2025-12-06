Advertisement

عربي-دولي

موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا تودي بحياة 883 شخصًا

Lebanon 24
06-12-2025 | 06:57
أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة إلى 883 قتيلًا على الأقل، بحسب ما نقلت وكالة "سكاي نيوز عربية".
وأوضحت الوكالة أن أكثر من 520 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، بينما أصيب نحو 4200 آخرين.


وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إلى أن "الأرقام تشمل 3 مقاطعات- آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية- التي ضربتها أمطار غزيرة استمرت لأيام وتسببت في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وأضرار بالغة في البنية التحتية للنقل".


وسجلت مقاطعة آتشيه أعلى عدد من القتلى بلغ 345 شخصا و174 شخصا في عداد المفقودين.


وقالت الوكالة إن "العديد من المصابين الذين يبلغ عددهم 3500 شخص كانوا من المناطق الريفية التي تقع على تضاريس شديدة الانحدار عرضة لانهيارات أرضية".


وفي مقاطعة سومطرة الشمالية، أكد المسؤولون "مقتل 312 شخصا وفقدان 133 آخرين، بينما أبلغت مقاطعة سومطرة الغربية عن مقتل 266 شخصا وفقدان 213 آخرين".


وحذرت الوكالة من أن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع أكثر، مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المعزولة.


وكان الوصول إلى تلك المناطق قد تعطل بسبب عشرات من الجسور المدمرة والطرق المغلقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه النظيفة والاتصالات عن بعض القرى لأيام. 
